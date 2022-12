Nell’attesa del rinnovamento dell’intera gamma Lancia, la Ypsilon gioca ancora il ruolo di una vettura del marchio, mantenendosi sempre attuale e puntando sulle promozioni anche a dicembre.

La Lancia Ypsilon con il motore 1.0 FireFly mild hybrid da 70 CV nell’allestimento speciale Alberta Ferretti ha un prezzo di listino di 19.900 euro, ma con la rottamazione si scende a 17.200 euro; se poi si aderisce al finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid, si può partire da 15.400 euro.

Non è richiesto anticipo, mentre le rate mensili sono 48 da 245,50 euro (TAN 6,85%, TAEG 9,01%), comprese le spese di incasso di 3,50 euro a rata.

Al termine c’è una maxi rata di 7.764,25 euro, per un massimo di 60.000 km e un costo di 0,05 euro per ogni chilometro in più, solo in caso di restituzione. Se poi si acquista online, sono compresi tre anni di estensione di garanzia.

Vantaggi

La Ypsilon si è recentemente rinnovata per tenere il passo con la concorrenza, in particolare con interventi a motore, multimedialità e finiture; Lancia però ha mantenuto a listino la versione speciale Alberta Ferretti, caratterizzata da un allestimento eslcusivo.

Siamo comunque appena sotto i 20.000 euro che, con la rottamazione, possono calare di 4.500 euro, non pochi in proporzione. L’anticipo zero permette di distribuire la spesa tutta nelle rate, inferiori ai 250 euro al mese per quattro anni.

Svantaggi

E’ necessaria la rottamazione, anche senza usufruire di ecoincentivi. Nell’esempio, non viene offerta l’estensione di garanzia, disponibile invece con l’acquisto online.

In sintesi