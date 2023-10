Per Alfa Romeo il 2024 è un altro anno di svolta, visto il debutto della prima auto elettrica della Casa del Biscione. Parliamo del famoso B-SUV conosciuto fino ad alcuni mesi fa come Brennero, nota internamente come Progetto 966 o Kid, ma che potrebbe anche chiamarsi MiTo, Milano, Junior, Visconti o Arna: dipende dalla fonte da cui arriva l'indiscrezione!

L'altra grande novità 2024, ma già presentata nel 2023 per rispettare la promessa del ceo Imparato di svelare "una nuova auto ogni anno", è l'Alfa Romeo 33 Stradale, la supercar a tiratura limitatissima che è attesa in consegna al primo cliente proprio il 17 dicembre 2024, ovvero tra più di un anno.

Ecco tutte le novità 2024 di Alfa Romeo:

Alfa Romeo B-SUV

A inizio 2024 è atteso il debutto ufficiale dell'Alfa Romeo B-SUV di cui ancora non si conosce il nome ufficiale, ma che abbiamo già avuto modo di scoprire attraverso alcune foto "sfuggite" e il nostro render basato proprio su quelle immagini.

Alfa Romeo B-SUV, la vista di tre quarti anteriore del render

Lo stile è un po' a metà strada tra le linee della Tonale e quelle più evolute della supercar 33 Stradale, ma con proporzioni compatte e forme sportiveggianti degne del marchio milanese.

La base di partenza è l'ultima evoluzione della piattaforma modulare di Stellantis, quella e-CMP2 che può ospitare sia motorizzazioni elettriche che a benzina o ibride. Si tratta della stessa architettura di base di Jeep Avenger e Fiat 600, primo elemento che porta a ipotizzare una lunghezza attorno ai 4,20 metri.

A livello di motorizzazioni dell'Alfa Romeo B-SUV si possono già fare alcune ipotesi, partendo proprio dalla versione full electric che, come anticipato dalla Jeep Avenger 4x4 Concept, sarà offerta sia con trazione anteriore da circa 156 CV che con trazione integrale e potenza ben superiore.

Alfa Romeo B-SUV, la vista laterale del render Alfa Romeo B-SUV, la vista di tre quarti posteriore del render

L'Alfa Romeo B-SUV avrà anche una versione a benzina mild hybrid spinta con molta probabilità dal 1.2 "middle hybrid" Peugeot abbinato al cambio automatico 6 marce doppia frizione. La potenza potrebbe però essere superiore ai 136 CV delle 48V francesi.

Per il prezzo della più piccola delle Alfa Romeo è ancora un po' presto per fare previsioni affidabili, ma è comunque possibile ipotizzare un listino base di circa 30.000 euro per l'ibrida e di quasi 40.000 euro per l'elettrica.

Nome Ancora "top secret", ma non Brennero Carrozzeria SUV compatto 5p Motori Benzina mild hybrid ed elettrico Data arrivo Presentazione a inizio 2024 Prezzi Da comunicare

Alfa Romeo 33 Stradale

L'Alfa Romeo 33 Stradale è stata presentata a fine agosto 2023, ma per consentire al suo primo proprietario di guidarla su strada dovremo attendere la consegna inaugurale del 17 dicembre 2024.

Alfa Romeo 33 Stradale, la vista di tre quarti anteriore

La nuova supercar nasce nella doppia veste a benzina ed elettrica, con motore 3.0 V6 biturbo da 620 CV la prima e a batteria da 750 CV e 450 km di autonomia. Le forme basse e sinuose e gli interni in stile aeronautico la rendono davvero unica e "molto Alfa".

Alfa Romeo 33 Stradale, gli interni

Per l'Alfa Romeo 33 Stradale a benzina, dotata di un cambio automatico doppia frizione a 8 rapporti, si conoscono già anche le prestazioni: 333 km/h di velocità massima e meno di 3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. Per l'elettrica dovremo aspettare ancora qualche mese, ma è facile immaginare uno scatto ancora più fulmineo.

La nascita della nuova 33 Stradale

In totale saranno 33 gli esemplari di Alfa Romeo 33 Stradale progettati, prodotti e personalizzati in maniera artigianale nella nuova "Bottega" allestita presso la Sala del Consiglio del Museo di Arese, luogo simbolo dove nel 1967 era stato approvato il progetto della prima e storica 33 Stradale.

Alfa Romeo 33 Stradale, il dettaglio delle portiere Alfa Romeo 33 Stradale, la vista posteriore

La Casa italiana non ha ancora svelato quanti sono i clienti che hanno scelto la versione elettrica dell'Alfa Romeo 33 Stradale, ma sappiamo che sono ancora in tempo per cambiare l'ordine da elettrica a termica (e viceversa). In entrambi i casi il prezzo, non confermato ufficialmente, dovrebbe superare il milione di euro.