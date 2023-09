Sta per arrivare una nuova "sorellina" per Tonale e Stelvio. Nel 2024, Alfa Romeo presenterà il suo SUV più compatto, che s’inserirà nel segmento B e che sarà fortemente imparentato con Fiat 600 e Jeep Avenger.

Ancora non c’è un nome ufficiale (la Casa ha specificato che non si chiamerà "Brennero", come inizialmente ipotizzato, anche se c’è chi parla del ritorno del nome "Arna"), ma su Cochespias sono già comparse le prime foto spia di questa nuova Alfa.

Lo stile di famiglia si evolve

Proprio basandoci sulle foto leak, abbiamo realizzato un esclusivo render che dà forma al SUV del Biscione. Il frontale conserva lo scudo Alfa Romeo, con tanto di logo stilizzato in formato tridimensionale. Le prese d’aria aggressive e la mascherina a nido d’ape aggiungono sportività al look, così come i sottili fari a LED con tre elementi orizzontali.

B-SUV Alfa Romeo, il render di Motor1.com del frontale

Le proporzioni della fiancata ricordano quelle della Tonale, anche se questo SUV/crossover sarà più piccolo, con una lunghezza stimata intorno ai 4,1 metri. Si prevedono anche nuovi cerchi in lega con pinze rosse (con ogni probabilità, un optional a pagamento per gli allestimenti più ricchi), mentre il posteriore avrà dei fari a sviluppo orizzontale separati dal badge "Alfa Romeo".

B-SUV Alfa Romeo, il render di Motor1.com con la vista posteriore

Elettrica e non solo

Sotto pelle, l’Alfa Romeo dovrebbe condividere tante componenti con le già citate Fiat 600 e Jeep Avenger. È probabile, quindi, che anche il SUV del Biscione adotti un powertrain elettrico costituito da una batteria da 54 kWh e da un motore anteriore da 156 CV. L’autonomia dovrebbe essere confermata intorno ai 400 km ed è molto probabile che a questa versione elettrica ne segua una a benzina.

B-SUV Alfa Romeo, il render di Motor1.com visto di fianco

Così, l’Alfa Romeo dovrebbe equipaggiare lo stesso 1.2 turbo da 101 CV montato sulla "cugina" Jeep (e in futuro anche sulla Fiat), che è la motorizzazione più venduta per quel modello.

Jeep Avenger Fiat 600 Red

Quando sarà presentata la nuova "Alfa"? Non c’è ancora una data ufficiale, ma ci aspettiamo qualche novità entro fine anno o al massimo la primavera 2024.