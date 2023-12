Ci stiamo avvicinando sempre più alla presentazione della Lancia Ypsilon 2024, primo modello del rinascimento della Casa pronta a lanciare altri 2 nuovi modelli (l'ammiraglia Gamma e la nuova generazione di Delta) rispettivamente nel 2026 e nel 2028. Auto differenti che saranno unite dal sistema di infotainment S.A.L.A., protagonista del nuovo teaser pubblicato oggi.

Acronimo di Sound Air Light Augmentation sarà il centro di controllo per gestire numerose funzionalità della Lancia Ypsilon 2024. Ecco i primi dettagli sul suo funzionamento.

Basta la voce

Come ogni sistema di infotainment moderno anche S.A.L.A. di Lancia farà affidamento ai comandi vocali evoluti, attivabili tramite una parola di comando (ok Lancia? chissà, non sono stati dati indizi). Si potranno controllare impianto audio, climatizzazione e illuminazione interna. Non viene citato ma con ogni probabilità anche il navigatore satellitare potrà essere gestito tramite voce.

I più tradizionalisti potranno fare affidamento a classici comandi touch sul monitor centrale, affiancato da un altro schermo per la strumentazione digitale. A quanto pare entrambi saranno di serie su tutte le versioni della Lancia Ypsilon 2024. Per personalizzare il sistema di infotainment - e arricchirlo di nuove funzionalità - ci saranno dei widget, per richiamare al volo le funzioni utilizzate più spesso.

Per dare un feedback visivo S.A.L.A., come si vede nella foto in alto, utilizzerà un elemento circolare posto sulla sommità del monitor centrale, con anello luminoso per indicare quando il sistema è in ascolto o attivo. Una filosofia che riprende quella degli speaker intelligenti che si trovano in casa, come i vari Echo di Amazon con Alexa integrata.

A proposito di interni della Lancia Ypsilon 2024: sul tunnel centrale si troverà una sorta di tavolino centrale, elemento che richiama l'arredamento di casa.

Lancia Ypsilon 2024, le foto spia degli interni

Lancia Ypsilon 2024, quello che sappiamo

La presentazione della Lancia Ypsilon 2024 è prevista per febbraio a Milano (mese della settimana della moda, prevista tra il 20 e il 26 febbraio 2024). Ancora un paio di mesi quindi per trovarci faccia a faccia con la nuova generazione della piccola bestseller, per la quale è prevista una vera rivoluzione.

Lancia Ypsilon 2024, il nostro render esclusivo

Stando alle varie anticipazioni non si trasformerà in un crossover, ma crescerà nelle dimensioni per toccare i 4 metri circa di lunghezza. Il frontale si ispirerà a quello della concept Pu+Ra HPE vista qualche mese fa. A livello di meccanica sarà basata sulla piattaforma CMP del Gruppo Stellantis, mentre per quanto riguarda i motori sarà mossa sia da un powertrain 100% elettrico sia da motori benzina mild hybrid.