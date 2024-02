La nuova Lancia Ypsilon rivoluziona il concetto di utilitaria premium all'italiana, con un salto generazionale nello stile esterno che si rispecchia nelle motorizzazioni elettriche e ibride, ma ancor più negli interni.

L'abitacolo della Ypsilon 2024, soprattutto nella versione di lancio edizione limitata Cassina, reinterpreta l'ambiente visto sulle "cugine" del gruppo Stellantis secondo i canoni del "Salotto Lancia" che puntano al massimo in fatto di design, comfort e benessere a bordo.

Lancia Ypsilon 2024, la plancia

Il punto di partenza è ovviamente quello che si trova davanti a guidatore e al passeggero che è al suo fianco, ovvero la plancia della nuova Lancia Ypsilon dove spicca il grande doppio schermo con due display da 10,25", uno per il quadro strumenti e l'altro per l'infotainment.

Ben evidente e molto originale è anche il tavolino multifunzionale Cassina dedicato proprio all'edizione limitata omonima che riprende lo stile degli arredi della famosa azienda brianzola. Realizzato in plastica bio-based con rivestimento in cuoio, il tavolino Cassina è fatto a mano e ospita anche lo spazio per la ricarica wireless dello smartphone.

Lancia Ypsilon (2024), il tavolino multifunzionale Cassina

Subito sopra il tavolino c'è la fila dei comandi della climatizzazione, sovrastati dalle bocchette di aerazione e dallo schermo dell'infotainment centrale. Quest'ultimo basa il suo funzionamento su sistema S.A.L.A., una sigla che oltre a ricordare l'ispirazione al salotto di casa significa "Sound Air Light Augmentation".

Lancia Ypsilon, come cambiano gli interni tra nuova e vecchia generazione

In pratica S.A.L.A. è un’interfaccia virtuale e intelligente che incorpora in un unico hub la gestione dell'audio, della climatizzazione (con un filtro ad alta efficienza in grado di rimuovere fino al 99% delle particelle nocive) e dell'illuminazione interna che è completamente personalizzabile.

Lancia Ypsilon (2024), il sistema S.A.L.A.

Sulla nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina si notano poi i sedili elettrici, massaggianti e riscaldati che sembrano delle vere e proprie poltrone da salotto grazie alla finitura con trama a "Cannelloni" in velluto blu riciclato. Gli altri allestimenti della nuova Lancia avranno rivestimenti interni diversi che non sono ancora stati svelati.

Lancia Ypsilon (2024), i sedili in velluto blu a "Cannelloni"

I sedili posteriori presentano una generosa imbottitura come quelli anteriori e hanno gli schienali abbattibili separatamente. Per i passeggeri posteriori ci sono due prese USB-C, mentre all'anteriore risultano molto utili i circa 25 litri di capacità dei diversi vani porta oggetti.

La nuova Lancia Ypsilon vista da vicino e in anteprima

Connettività

L'evoluto assistente vocale S.A.L.A. hub della nuova Lancia Ypsilon vanta poi la connettività senza fili per Apple CarPlay e Android Auto. La Mobile App permette poi di gestire da remoto e con lo smartphone le funzioni di blocco e sblocco delle portiere, la climatizzazione e la ricarica elettrica.

Lancia Ypsilon 2024 Strumentazione digitale Sì (da 10,25") Head Up Display No Monitor centrale 10,25" Mirroring Android Auto (Wireless)

Apple CarPlay (Wireless) OTA No Assistente vocale Sì

Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina (2024), il S.A.L.A. hub

Lancia Ypsilon 2024, lo spazio

La Lancia Ypsilon 2024 vanta una lunghezza di 4,08 metri e una larghezza di 1,76 metri, con un'altezza di 1,44 metri. Sono misure che già da sole fanno capire quanto sia aumentato lo spazio a bordo rispetto alla precedente Ypsilon che registra dimensioni esterne di 3,83 x 1,67 x 1,51 metri.

Gli schienali dei sedili posteriori sono abbattibili 1/3 e 2/3 e separano l'abitacolo da un vano bagagli che ha una capacità di circa 310 litri nella versione elettrica e quasi 350 litri in quella ibrida. La volumetria con gli schienali posteriori abbattuti non è stata ancora annunciata, ma viste le misure simili alla cugina Peugeot 208 è facile immaginare un carico massimo di oltre 1.100 litri.

Lancia Ypsilon (2024), i sedili posteriori Lancia Ypsilon (2024), il bagagliaio