Sul mercato dal 2013, la Lancia Ypsilon è rimasta l'ultimo modello a portare il marchio della Casa torinese, prossimo a un rilancio in grande stile per diventare - con Alfa Romeo e DS - l'offerta premium del Gruppo Stellantis.

Una piccola con una longevità che non ha intaccato il successo di vendite, mantenendola sul podio delle auto più vendute in Italia (unico mercato dove la Ypsilon è commercializzata). Una besteller che nel 2021 è stata protagonista di un restyling che ha portato in dote nuovo sistema di infotainment e l'inedita versione elettrificata con unità mild hybrid.

A contribuire al successo ci sono anche le dimensioni della Lancia Ypsilon, perfette per la città ma buone anche per trasferimenti autostradali in 4 persone.

Lancia Ypsilon, le dimensioni

Lunghezza 3.837 mm Larghezza 1.676 mm Altezza 1.518 mm Passo 2.390 mm Bagagliaio min. 245 max. 940

La lunghezza della Lancia Ypsilon supera di poco i 3,8 metri (3.837 mm per l'esattezza), con un passo di 2,4 e la larghezza perfetta per le stradine di alcune città italiane: 1.676 mm, mentre l'altezza è leggermente superiore al metro e mezzo, 1.518 mm.

Lancia Ypsilon, gli interni

Lancia Ypsilon, bagagliaio e abitabilità

Queste proporzioni consentono all'abitacolo di Lancia Ypsilon essere sufficientemente arioso e consentire una posizione di guida leggermente rialzata, offrendo vantaggi nella visibilità. Tuttavia, i pochi cm e la forma arrotondata del posteriore che tanto piace al pubblico, soprattutto femminile, hanno effetti sul volume interno.

L'omologazione di base è per soli 4 posti, che possono diventare 5 con una specifica opzione a listino e un divano specifico frazionato in modo asimmetrico (40/60). Lo spazio in larghezza resta limitato, ma ci guadagna la versatilità. Quanto la capienza del bagagliaio si va da 245 litri, nella media del segmento, mentre a sedili abbattuti si arriva a 940 litri, con un gradino tra piano di carico e schienali.

La Lancia Ypsilon offre 3 varianti di alimentazione tra cui una a GPL e una a metano, con serbatoi e bombole aggiuntivi che riducono leggermente lo spazio posteriore: il bagagliaio in questo caso scende a circa 202-210 litri e il volume massimo più o meno a 900. Invariata la lunghezza del vano di carico a schienali abbattuti, che supera di poco il metro (1.082 mm).

La gamma di Lancia Ypsilon, come già accennato, offre 3 motori tutti diversi per tipo, cilindrata e alimentazione: al nuovo 1.0 3 cilindri con tecnologia mild hybrid e cambio a 6 marce si aggiungono il classico 1.2 con impianto benzina/GPL e il 2 cilindri TwinAir a metano con cambio a 5 marce.

Lancia Ypsilon, le motorizzazioni

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 Hybrid 70 CV Benzina mild hybrid Anteriore, cambio manuale 1.2 GPL 69 CV Benzina/GPL Anteriore, cambio manuale 0.9 TwinAir Metano 70 CV Benzina/metano Anteriore, cambio manuale

Lancia Ypsilon, le concorrenti con misure simili

Nel segmento B non sono rimaste molte auto così tanto al di sotto dei 4 metri che non appartengano direttamente alla categoria inferiore, quella delle city car. Tocca quindi essere di manica un po' più larga e concedere un margine di una decina abbondante di cm, comprendendo tutti i modelli tra 3,7 e 3,95 metri, senza fare distinzioni tra utilitarie, piccoli crossover e anche modelli elettrici. Ecco cosa offre il panorama.

MINI 3 porte: 3,82 metri

Citroen C3: 3,99 metri

Suzuki Swift: 3,84 metri

Peugeot 208: 4,05 metri

Renault Clio: 4,05 metri

Toyota Yaris: 3,94 metri

Opel Corsa: 4,06 metri

Lancia Ypsilon e concorrenti, le misure