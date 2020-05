Era solo questione di tempo prima che anche la Lancia Ypsilon diventasse un’auto mild hybrid e finalmente ci siamo: dopo Fiat Panda e Fiat 500 anche l’’altra piccola di FCA abbraccia la filosofia di elettrificazione leggera, dicendo definitivamente addio alla motorizzazione unicamente a benzina.

L’ingresso in gamma della Hybrid EcoChic infatti manda in pensione il 1.2 benzina da 69 CV, lasciando a listino le versioni GPL e metano.

Piccolo e green

Sotto il cofano il motore – omologato 6D – è quello che abbiamo già avuto modo di provare a bordo delle Panda e 500 hybrid, vale a dire il nuovo 1.0 Firefly da 70 CV unito a un elettrico da 3,6 kW alimentato da una batteria agli ioni di litio dedicata. Il funzionamento è quello classico: l’energia dissipata in frenata viene recuperata e “stivata” nell’accumulatore, per poi essere restituita in fase di accelerazione.

Sistema chiamato BSG (Belt integrated Starter Generator) e che aiuta a ridurre consumi ed emissioni che, sulla Lancia Ypsilon Hybrid, vengono tagliati anche del 24% (90 g/km secondo il ciclo NEDC), grazie anche allo start&stop attivo fino ai 30 km/h, mettendo il cambio in folle. Cambio che è un classico manuale a 6 marce, ritarato per meglio accordarsi con la motorizzazione mild hybrid.

Da sottolineare come anche la Lancia Ypsilon diventi così una ibrida vera e propria, almeno davanti alla legge, e può così beneficiare di tutti quei vantaggi delle auto elettrificate, come (a seconda dei comuni di residenza) sconto sul bollo auto, parcheggio gratis sulle strisce blu, ingresso in ZTL (come l’Area C di Milano) e altro ancora.

Lancia Ypsilon Hybrid, le caratteristiche principali

Motore : 1.0 e cilindri benzina

: 1.0 e cilindri benzina Potenza : 70 CV

: 70 CV Coppia : 92 Nm

: 92 Nm Cambio : manuale 6 marce

: manuale 6 marce Consumo medio : 25 km/l

: 25 km/l Emissioni CO2 : 90 g/km

: 90 g/km Prezzo: da 14.450 euro

Lancia Ypsilon Hybrid, quanto costa

La Lancia Ypsilon Hybrid è disponibile nei classici allestimenti Silver e Gold, ai quale si aggiunge lo spaciale Hybrid Marine, disponibile a partire da 16.400 euro (14.700 in promozione) con di serie climatizzatore manuale, bluetooth, sensori pioggia, cruise controle sistema di infotainment Uconnect con monitor da 5”. Specifici per la motorizzazione mild hybrid sono gli interni in Seaqual Yarn, ricavati dal riciclo di plastica raccolta nel Mediterraneo.

Tra gli optional ci sono climatizzatore automatico (500 euro) e omologazione 5 posti con schienale sdoppiato 40/60 (250 euro). Per riconoscerla basta guardare il portellone, col logo Hybrid, e dal colore Blu Maryne (optional da 700 euro). È poi disponibile lo speciale pacchetto D-Fence firmato Mopar, comprensivo di speciale filtro aria, purificatore aria per l’abitacolo e lampada UV per igienizzare le varie superfici all’interno dell’auto.

Le Lancia Ypsilon Hybrid Silver e Gold hanno un listino rispettivamente a partire da 14.450 e 15.750 euro, abbassati a 12.750 e 14.050 grazie alla promozione in corso, valida fino al 31 maggio 2020. Sarà invece valida fino al 30 giugno l’offerta di finanziamento con zero anticipo, nessuna rata fino al 2021 e finanziamento con 18 rate da 115 euro e poi altre 72 da 185 euro al mese.