Nel periodo di ripresa dopo le chiusure per l’emergenza Coronavirus (qui tutte le promozioni di maggio) non poteva mancare Lancia, che dispone di un modello solo, la Ypsilon, che continua ad essere una delle regine del mercato. E fino al 31 maggio può usufruire delle offerte speciali condivise con molti marchi del gruppo FCA, nell’ambito dell’iniziativa concessionarie sicure. In realtà, non c’è un'iniziativa legata al periodo, a parte le "concessionarie sicure" FCA, ma si tratta di una ridefinizione del finanziamento Be-Hybrid, riservato alle Lancia Ypsilon Hybrid 1.0 70 CV negli allestimenti Silver e Maryne.

Tra i due, il modello che costa meno è la Silver: il listino scende a 12.050 euro senza finanziamento, oppure a 10.550 euro se si decide di non versare anticipo e di pagare a rate di 96 mesi, con prima rata a 240 giorni, e il già noto piano diviso in due parti: le prime 17 rate mensili da 114,83 euro, le successive 72 da 186,52 euro (TAN 6,85%, TAEG 9,01%). Per l’allestimento superiore Maryne, il prezzo scontato è di 12.200 euro, e le rate sono di 131,33 euro per i primi 17 mesi, e 213,65 euro per i successivi 72 (TAN 6,85%, TAEG 8,75%). Non ci sono quindi rate finali, e in più c’è l’iniziativa Treedom che permette di adottare un albero e seguire la sua crescita online.

Vantaggi

L’offerta sulla Ypsilon è piuttosto interessante considerando il periodo di ripartenza: si pagano sempre rate piuttosto basse, senza anticipo, senza vetture da dare in cambio, pagando da gennaio e con le prime 17 rate più basse delle successive; dovendo diluire una cifra intorno ai 12.000 euro, escluse eventuali permute dell’usato, non c’è neppure la rata finale.

Lancia prova anche a quantificare: da quattro euro al giorno per la Silver, da cinque per la Maryne. In più, la Ypsilon è un modello che durerà ancora per un po’, ha immagine e popolarità molto forti, e un motore mild-hybrid appena uscito.

Svantaggi

Bisogna sempre considerare qualche spesa in più rispetto a quelle proposte dagli esempi: costi come IPT e PFU, eventuali servizi accessori (di incluso c’è solo la polizza pneumatici) e la disponibilità di vetture con eventuali optional.

Questo tipo di offerta vincola per tanto tempo alla vettura: volendo seguire la proposta dell’esempio, siamo a 96 mesi di finanziamento, come dire otto anni, quando il modello sarà sicuramente sostituito. Una scelta, insomma, per il possesso dell’auto, diversa da quelle che puntano a forme di noleggio per un tempo più limitato.

In sintesi

Modello (esempio) Lancia Ypsilon Hybrid Silver 1.0 70 CV Promozione Be-Hybrid Scadenza 31 maggio 2020 Listino 14.450 euro Listino scontato 10.550 euro Servizi aggiuntivi Polizza pneumatici Anticipo 0 euro Rate 17 di 114,83 euro a partire da gennaio 2021, 72 di 186,52 euro TAN 6,85% TAEG 9,01% Maxi rata finale (VFG) 0 euro Limite chilometrico Non previsto Limitazioni e condizioni Non indicate

Modello (esempio) Lancia Ypsilon Hybrid Maryne 1.0 70 CV Promozione Be-Hybrid Scadenza 31 maggio 2020 Listino 16.400 euro Listino scontato 12.200 euro Servizi aggiuntivi Polizza pneumatici Anticipo 0 euro Rate 17 di 131,33 euro a partire da gennaio 2021, 72 di 213,65 euro TAN 6,85% TAEG 8,75% Maxi rata finale (VFG) 0 euro Limite chilometrico Non previsto Limitazioni e condizioni Non indicate