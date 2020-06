Dopo di lei non si sa con certezza cosa succederà a questo marchio, ancora rimasto aggrappato alla leggenda. Nel frattempo la Lancia Ypsilon, l'ultima superstite del listino, si aggiorna con i propulsori mild hybrid già visti sulle parenti 500 e Panda in versione Hybrid. Andiamo a vedere come se la cava nella nostra prova del Perché Comprarla.

La nuova motorizzazione abbina al 1.0 L tre cilindri FireFly un'unità elettrica da 12 v con sistema BSG (Belt-Driven Started Generator), la classica unità elettrica che, collegata tramite cinghia al motore, prende il posto del motorino di avviamento e dell'alternatore. La batteria è alloggiata sotto il sedile del conducente e la capacità è di 0,13 kWh. Esigua, certo, ma il punto sta nel poterla ricaricare costantemente affinché fornisca aiuto al motore termico durante lo spunto.

Pregi e Difetti

Ci piace Non ci piace + Disponibile anche con metano o GPL - Sterzo + Consumi - Dotazioni/Sistemi di assistenza + Vantaggi fiscali - Frenata: feeling e affaticamento

Voto finale: 6/10 ★★★★★★☆☆☆☆

È semplice capire come mai la Ypsilon sia stata relegata alle acque calme del mercato italiano. L'assenza di dotazioni al passo con quelle offerte dalle competitor, che nel tempo sono anche cresciute di dimensioni, la penalizzerebbe troppo nel mare agitato del mercato europeo o addirittura mondiale. Per chi non esce dalla città può ancora essere un'alternativa valida, visto che il listino offre versioni a GPL e metano, quindi con bassi costi di esercizio, e la ibrida da una mano sul lato fiscale tra ZTL e strisce blu.

La pagella Lancia Ypsilon Hybrid Marine Bagagliaio e Spazio 6/10 ★★★★★★☆☆☆☆ Infotainment e Comandi 4/10 ★★★★☆☆☆☆☆☆ Cura costruttiva 5/10 ★★★★★☆☆☆☆☆ Dotazione di serie 4/10 ★★★★☆☆☆☆☆☆ Guidabilità e Comfort 6/10 ★★★★★★☆☆☆☆ Consumi e Autonomia 8/10 ★★★★★★★★☆☆ Sicurezza e ADAS 3/10 ★★★☆☆☆☆☆☆☆ Rapporto Prezzo / Equipaggiamento 5/10 ★★★★★☆☆☆☆☆

Dimensioni, bagagliaio e spazio

Per essere una macchina lunga meno di 4,00 metri, la Ypsilon ha un bagagliaio buono per le esigenze della vita in città. La capacità minima è di 245 litri, ma nella categoria c'è chi fa meglio con le stesse misure di carrozzeria. Si parla comunque di un vano sfruttabile anche per le esigenze delle mamme, ma le finiture non fa impazzire. Così come a non far impazzire è lo spazio per i passeggeri posteriori, dove di serie il divano dà spazio a 2 persone e chi è alto 1,80 ha vita semplice solo nei brevi trasferimenti.

Le misure Fuori Lunghezza 3,83 metri Larghezza 1,67 metri Altezza 1,51 metri Passo 2,39 metri Dentro Bagagliaio 245 - 940 litri

Plancia e comandi

Non ci sono aggiornamenti di rilievo per gli interni. Si nota più cura per i materiali rispetto a prima, dato che ora ci sono finiture soft touch sulla parte alta della plancia e delle portiere. L'attenzione alla cura costruttive e per gli assemblaggi, però, viene meno in alcuni punti e il sistema di infotainment riflette ancora di più l'età che il progetto si porta sulle spalle. Funziona per quello che deve fare, ma non bisogna mettergli fretta. La posizione del cambio molto ravvicinata al volante lo rende semplice da utilizzare, ma il tunnel verticale potrebbe avere qualche discussione con le ginocchia dei più alti.

Come va e quanto consuma

La visibilità è buona e la posizione di guida dà una mano a sentirsi molto padroni della strada. In questo senso si ha la stessa impressione di quando si guida un SUV, anche se qui si sta più in basso per ovvi motivi. Nelle manovre i sensori danno una mano, ma manca la telecamera anche come optional. Per quanto riguarda la guida c'è da dire che il motore fa discretamente il suo lavoro anche se non potete chiedergli troppo. Il volante invece manca di consistenza al centro e i freni non restituiscono un feedback troppo preciso quando si frena a velocità più alte. Il cambio a sei marce, invece, è parecchio piacevole da utilizzare, complici gli innesti precisi e la corsa non troppo lunga della leva. Alla fine del test abbiamo rilevato anche un buon valore per quanto riguarda i consumi, con una media che raggiunge ampiamente i 20 km/l. Nel video trovate anche altri giudizi, come quelli sul comportamento delle sospensioni o sull'insonorizzazione.

Versione provata Motore 1.0 FireFly Hybrid Potenza 70 CV Coppia 100 Nm Cambio manuale 6 marce Trazione anteriore Consumi rilevati 4,7 litri/100 km (media)

Prezzi e concorrenti

Il listino prezzi della Ypsilon Hybrid parte da poco più di 14.000 euro per la Silver con il 1.0 FireFly da 70 CV, da circa 15.700 euro per la Gold con e 16.400 euro per la Hybrid Marine. E oltre alle rivali citate all'inizio, nei link che trovate qui sotto ci sono altre city car paragonabili per dimensioni e prezzo, ma anche delle segmento B più evolute, per chi preferisce i vantaggi di guidare un'auto con dotazioni da classe superiore.



