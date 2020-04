Dopo aver visto come configurare la Fiat Panda, l’auto più venduta in Italia, è il turno dell’auto più venduta in Europa: la Renault Clio. A febbraio, infatti, la francese ha superato in questa classifica la Volkswagen Golf e da un po’ di tempo è anche la macchina estera preferita dagli italiani. Ecco #ComeConfigurarla.

La gamma

Da fuori può non sembrare, visto che lo stile evolve senza rivoluzionare le linee del modello precedente, ma la Renault Clio appartiene ad una generazione completamente nuova a livello di piattaforma telaistica. Cosa che ha permesso di migliorare guidabilità e comfort, ma anche di introdurre nuovi motori, come il 3 cilindri 1.0 a benzina al posto del precedente “900”.

A listino questo motore è disponibile sia in versione aspirata sia in quella turbo, declinata anche nell’interessante variante 1.0 TCe a GPL, che assieme al 1.5 turbo diesel è pensato per chi - facendo molti chilometri - cerca una buona economia di esercizio. E gli allestimenti sono addirittura cinque: Life, Zen, Intens, Initiale Paris, RS Line e Business.

Gli optional

Volendo scegliere una Clio equilibrata, prendiamo come riferimento nella scelta il motore 3 cilindri turbo benzina 1.0 da 100 CV abbinato all’allestimento Intens, scoprendo così come nemmeno su questo livello di equipaggiamento già piuttosto ricco siano previsti di serie i cerchi in lega, che dunque vanno aggiunti su richiesta.

Tra gli altri optional che vale la pena aggiungere considerando il prezzo non esagerato ci sono ad esempio i sedili riscaldabili elettricamente e il sensore di angolo cieco laterale. Oltre alla ruota di scorta al posto del kit di gonfiaggio.

D'altro canto, considerando che, essendo messo “in verticale” come fosse un grande smartphone, lo schermo centrale dell’infotainment è molto intuitivo, per cui si può fare a meno dei vari pacchetti di navigazione offerti a pagamento e sfruttare il display per usare Android Auto o Apple Car Play, specchiando app come Google Maps ad esempio.



Altri dispositivi a cui si può rinunciare sono sia il sistema di parcheggio assistito che la telecamera a 360°, visto che sull’allestimento scelto sono di serie la retrocamera e i sensori anteriori e posteriori.

Il prezzo finale

Con questa configurazione, una Renautl Clio Intens 1.0 TCe 100 CV viene a costare poco meno di 21.500 euro, sconti e promozioni escluse. Provando a configurare l’allestimento immediatamente inferiore, lo Zen, che non ha il clima automatico ma permette comunque - volendo - di aggiungere quasi tutti i singoli optional già inclusi nei pacchetti offerti con la più ricca Intens, si vengono a spendere quasi 2.500 euro in meno, lasciando da parte ad esempio i cerchi in lega o i vetri elettrici posteriori.

Renault Clio Zen 1.0 TCe 100 CV Renault Clio Intens 1.0 TCe 100 CV 17.350 €

19.200 € DI SERIE Climatizzatore manuale

Cerchi in acciaio da 15'

Volante in pelle

Infotainment EASY LINK 7''

Driver dispaly 4,3''

Retrovosori elettrici e riscaldati

Active Emergency Brake

Fari Full LED anteriori e posteriori

Cruise control DI SERIE Climatizzatore automatico

Cerchi in acciaio da 15'

Fari anteriori Performance LED

Fanali con firma luminosa a LED C-SHAPE

Easy Access System II

Infotainment EASY LINK 7''

Driver dispaly 7''

Retrocamera

Sensori parcheggio anteriori e posteriori

Cruise Control

Vetri elettrici posteriori OPTIONAL Vernice metallizzata

Retrocamera

Sensori parcheggio anteriori e posteriori

Sensore angolo cieco laterale

Fendinebbia

Ruotino di scorta OPTIONAL Vernice metallizzata

Cerchi in lega da 16''

Infotainment MULTI-SENSE

Ruotino di scorta

Sensore angolo cieco laterale

Sedili anteriori riscaldabili

Volante riscaldato

Retrovisore interno fotocromatico

Sedile passeggero regolabile in altezza

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti

Freno di stazionamento elettrico con funzione Auto-Hold 19.300 € 21.450 € Scarica il PDF della configurazione Scarica il PDF della configurazione



Le alternative

Per rendersi conto, infine, di quanto possa essere competitiva una Renault Clio configurata in questo modo, una delle prime concorrenti da mettere a confronto è la Peugeot 208, che nel 2020 ha vinto il premio di Auto dell’anno. E infine la Toyota Yaris, anche lei molto recente e rivale diretta della Clio prendendo in considerazione le versioni ibride presenti nelle rispettive gamme.