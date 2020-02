Portato all’esordio dal SUV compatto Dacia Duster, il motore 1.0 TCe a benzina/GPL sta arrivando anche per altre vetture del Gruppo Renault. Fra le prime a riceverlo c'è l’utilitaria Renault Clio, per la quale è già disponibile con prezzi a partire da 17.050 euro, 1.000 euro in più della Clio 1.0 TCe solo a benzina.

Il 3 cilindri, dotato del turbo, eroga 100 CV a 5.000 giri e 160 Nm di coppia a 2.750 giri, per uno 0-100 km/h in 12,5 secondi e 188 km/h di velocità massima. Il cambio è manuale a 5 marce.

Prestazioni Renault Clio TCe 100 GPL Renault Clio TCe 100 Potenza 100 CV 100 CV Coppia 160 Nm 160 Nm Velocità massima 188 km/h 187 km/h Accelerazione 0-100 km/h 12,5 sec. 11,8 sec. Consumo medio (WLTP) 5,4/6,0 l/100 km 4,9 l/100 km Emissioni CO2 (WLTP) 110/125 g/km 112 g/km Capacità serbatoio 39 l benzina + 32 l GPL 42 l benzina

La nuova Renault Clio TCe 100 GPL ha un serbatoio di 39 litri per la benzina e di 32 litri per il GPL, quindi un pieno di gas costa mediamente 19,96 euro, a conferma dei bassi costi alla “pompa” : con un pieno di GPL infatti si percorrono fino a circa 560 km (bastano per andare da Milano e Roma). A questi si aggiungono gli 847 km percorribili a benzina.

Cos'ha di serie

La Clio 1.0 TCe GPL è disponibile nei primi tre livelli di allestimento, i Life, Zen e Intens, mentre non si può avere con i più ricchi R.S. Line e Initiale Paris. La Life ha di serie la frenata automatica con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il “clima” manuale, il regolatore di velocità, i fari a LED anteriori e posteriori, il sedile di guida regolabile in altezza, il sistema per il mantenimento nella corsia e quello che riproduce i segnali stradali nel cruscotto.

La Zen aggiunge cromature esterne, gli specchietti elettrici e riscaldati, i sensori di parcheggio posteriori, rivestimenti in materiale morbido per il cruscotto e lo schermo touch di 7” nella consolle, dotato delle funzionalità Android Auto e Apple CarPlay. Con la Intens sono di serie anche il “clima” automatico, le ruote in lega di 16”, il sistema d’accesso a bordo senza chiave, la telecamera posteriore di parcheggio, i sensori di prossimità anteriori e l’accensione automatica dei tergicristallo, oltre alla commutazione automatica fra fari abbagglianti e anabbaglianti.

I prezzi