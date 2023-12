La nuova Lancia Ypsilon sta arrivando. Il 2024 segnerà un nuovo inizio sia per il marchio italiano che per uno dei modelli più venduti e apprezzati di sempre nel nostro Paese. Per la prima volta, la piccola di casa Lancia sarà proposta (anche) come elettrica, mentre lo stile sarà di rottura.

Ispirata al concept Pu+Ra HPE, la Ypsilon porterà con sé un'identità completamente nuova e che dovrebbe caratterizzare tutti i futuri modelli di Lancia. Che aspetto avrà, quindi? Proviamo a scoprirlo col nostro render esclusivo, che mette insieme gli "indizi" dei vari teaser e delle foto spia raccolte negli scorsi mesi.

Ritorno alle origini

Un elemento distintivo della nuova Ypsilon sarà il ritorno del classico simbolo Lancia a forma di calice, come si vede nel nostro render.

In generale, il frontale della Ypsilon 2024 s'ispirerà alla Lancia Beta Montecarlo, specialmente per quanto riguarda la finitura in nero che abbraccia la parte anteriore del cofano. Tuttavia, sulla piccola Lancia, questa finitura non sarà opaca, ma lucida per dare ulteriore risalto alla scritta del marchio.

Nuova Lancia Ypsilon (2024), il render di Motor1.com

Nella parte posteriore si nota una porzione sporgente, con la Ypsilon che potrebbe avere, quindi, una "coda" quasi da fastback più che da vera e propria compatta.

Nuova Lancia Ypsilon, le foto spia degli interni

Per quanto riguarda l'abitacolo, i teaser precedenti hanno mostrato un tavolino collocato tra i due sedili anteriori che fungerà anche da vano portaoggetti e da supporto per il braccio quando si utilizzano i pulsanti fisici dell'infotainment. A tal proposito, quest'ultimo sarà governato dal software S.A.L.A., acronimo di "Sound, Air, Light e Augmented".

Non solo elettrica

La nuova Ypsilon 2024 sarà prodotta in Spagna, a Saragozza, e il suo debutto è fissato a Milano nel febbraio 2024. Al lancio sarà disponibile con un powertrain elettrico da 156 CV e una batteria da 54 kWh che dovrebbero garantire un'autonomia di circa 400 km.

Nuova Lancia Ypsilon, le foto spia

In seguito, per la Lancia è previsto l'arrivo di un motore mild hybrid, molto probabilmente il 1.2 turbo benzina da 100 CV presente nella Fiat 600 e nella Jeep Avenger.