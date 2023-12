A febbraio 2024, Lancia presenterà la nuova Ypsilon. Si tratterà di un nuovo capitolo per una delle utilitarie più amate di sempre dagli italiani, che è stata lanciata per la prima volta nel 1985.

Col tempo, la Ypsilon si è evoluta costantemente ed è diventata ancora più popolare all'inizio degli anni 2000, con la generazione che è stata venduta tra il 2003 e il 2011. E' proprio questa la Lancia protagonista del nostro approfondimento.

Ricercata dentro e fuori

Il design della Ypsilon (conosciuta internamente come "tipo 843") introdotta sul mercato nel 2003 ricorda la Thesis in alcuni dettagli, come i gruppi ottici posteriori verticali allungati o la sezione anteriore con la grande griglia tipica del marchio.

Disegnato dall'agenzia pubblicitaria Carrè Noir, il logo della Ypsilon rappresenta "una metafora del nuovo livello stilistico e contenutistico del modello rispetto alla precedente Lancia Y". L'abitacolo della Lancia fa affidamento su materiali di qualità e su un elevato grado di personalizzazione, con un totale di 555 combinazioni di colori e rivestimenti per gli interni.

Lancia Ypsilon, il tre quarti anteriore Il tre quarti posteriore della Lancia Ypsilon

La gamma spazia dalla pelle bicolore all'Alcantara, fino al velluto e al tessuto, con sei colori differenti per gli interni e undici tinte per la carrozzeria.

Lancia Ypsilon, la plancia

A tal proposito, dal 2004 vengono aggiunte le verniciature bicolore, che conferiscono alla vettura un aspetto ancora più ricercato. In questi esemplari, sul tetto, sugli specchietti retrovisori esterni e sul portellone posteriore veniva applicata una vernice lucida o opaca di colore diverso.

C'è anche il motore diesel più piccolo dell'epoca

Col restyling della Lancia avvenuto nel 2006, sono stati aggiunti alla gamma diversi cerchi in lega leggera bicolore. Alcune parti di questi cerchi sono lucide, mentre le altre sono verniciate in antracite, nero o marrone.

Passiamo ai motori della Ypsilon, le unità di base sono il collaudato 1.2 da 60 CV e il 1.2 16V da 80 CV. Gli altri due motori sono inediti, ossia il 1.4 16V da 95 CV e il 1.3 Multijet 16V. A differenza degli altri, quest'ultimo è un diesel con una potenza di 70 CV e una coppia di 180 Nm a 1750 giri/min.

All'epoca, è il più piccolo motore diesel common-rail a quattro cilindri sul mercato. Come opzione è disponibile un cambio automatico.