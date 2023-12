La Lancia Ypsilon 2024 continua a mostrarsi, pezzo dopo pezzo, in attesa di svelarsi in anteprima mondiale a febbraio 2024. Oggi tocca al posteriore, che si aggiunge così ad anteriore e parte degli interni, le cui immagini sono state pubblicate nei giorni scorsi.

Ancora una volta si ritrovano elementi già visto sulla concept Pu+Ra HPE vista qualche mese fa, prototipo con il compito di anticipare linee e dettagli che caratterizzeranno tutte le Lancia del futuro. A partire proprio dalla Lancia Ypsilon 2024.

Il passato che ritorna

A dominare la scena ci pensano le luci rotonde - con firma luminosa a "Y" - che quasi escono dai volumi dell'auto e che richiamano quelle della Lancia Stratos, icona dei rally anni '70 e più volte trionfatrice del mondiale. Un richiamo al passato, come annunciato tempo fa dalla Casa. Sui modelli futuri infatti si ritroveranno numerosi elementi ripresi dalle Lancia più famose di sempre, sia le classiche berline sia i modelli più sportivi.

A caratterizzare il posteriore della Lancia Ypsilon 2024 ci penserà anche la scritta Lancia con il nuovo font, presentato in occasione del lancio del nuovo logo, sotto la quale è presente la scritta "Ypsilon", anch'essa con un nuovo carattere ispirato a quello utilizzato per le varie Fulvia, Flavia e Flaminia.

Nuova Lancia Ypsilon (2024), il render di Motor1.com

Lancia Ypsilon 2024, il puzzle è (quasi) completo

Come detto la nuova immagine teaser della Lancia Ypsilon 2024 aggiunge un nuovo importante elemento per definire lo stile generale del modello che darà il via al rinascimento della Casa, che continuerà con l'ammiraglia Gamma prevista per il 2026 e la nuova Delta, prevista per il 2028.

Parlando della nuova Ypsilon sappiamo che sarà una piccola lunga circa 4 metri, disponibile sia in versione elettrica (la prima a debuttare) sia con motori mild hybrid (il 1.2 da 136 CV) grazie all'utilizzo della piattaforma CMP, la stessa delle varie Peugeot 208, Jeep Avenger e della Alfa Romeo Milano.

Lancia Ypsilon 2024, il teaser degli interni Lancia Ypsilon 2024, le foto spia degli interni

Dalla Pr+Ra HPE la Ypsilon 2024 riprenderà non solo alcuni dettagli degli esterni ma anche pezzi di arredamento interno, come il tavolino anteriore sistemato sul tunnel centrale e il nuovo sistema di infotainmento S.A.L.A., anticipato da un teaser pubblicato qualche giorno fa.