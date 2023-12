La Lancia Ypsilon 2024 debutterà in anteprima mondiale a Milano a febbraio del prossimo anno. Dopo i primi teaser con protagonisti gli interni oggi tocca al frontale, caratterizzato da una sottile firma luminosa che riprende quanto visto sulla concept Pu+Ra HPE e si ispira al classico calice Lancia.

Un elemento a "T" spezzata al centro, con la scritta Lancia sulla sommità del cofano e realizzata - come si legge nel comunicato stampa - in finitura inox satinata.

Passato e futuro

La principale fonte di ispirazione per il frontale della Lancia Ypsilon 2024 è la Lancia Beta Montecarlo, specialmente per quanto riguarda la finitura in nero che abbraccia la parte anteriore del cofano. Sulla nuova generazione della piccola Lancia non sarà opaca ma in nero lucido, così da dare maggior risalto alla scritta.

Con questo nuovo teaser si aggiunge una nuova tessera al puzzle che ci sta mostrando lo stile della nuova Ypsilon, grazie anche alle foto spia che ci hanno permesso di dare uno sguardo agli interni, con il tavolino circolare (anch'esso ripreso dalla Pu+Ra HPE) appollaiato sopra il tunnel centrale.

Un modello chiamato a dare il là al rinascimento della Casa e che, contrariamente a quanto si credeva fino a poco tempo fa, non avrà forme da crossover. Si tratterà di una classica piccola di segmento B, come Peugeot 208 e Opel Corsa, con le quali condividerà la piattaforma CMP, studiata per ospitare sia powertrain 100% elettrici sia classiche motorizzazioni termiche, anche con moduli mild hybrid.

Lancia Ypsilon 2024, gli interni Lancia Ypsilon 2024, le foto spia

E proprio elettrica sarà la Lancia Ypsilon 2024 attesa al debutto a febbraio, con le versioni a benzina attese in un secondo momento. Utilizzando la stessa base delle "cugine" possiamo immaginare che verrà mossa da un sistema da 156 CV con batteria da 54 kWh, per 400 km circa di autonomia. Per quanto riguarda il mild hybrid dovrebbe invece esserci il 1.2 benzina 3 cilindri da 100 CV utilizzato anche da Fiat 600 e Jeep Avenger.

Intanto, in Francia

Curiosamente la Lancia Ypsilon 2024 è stata protagonista anche di uno strano avvistamento in quel di Montbéliard - paesino francese a pochi chilometri dalla fabbrica Stellantis di Sochaux - dove un muletto è stato letteralmente pescato da un fiume.

Le foto - pubblicate dal sito L'Est Républicain e riprese da mezza internet - mostrano quella che sembra proprio essere la nuova Ypsilon. A supporto di tale tesi c'è lo scudetto Lancia sul montante posteriore. Si notano poi i gruppi ottici circolari, a riprendere in parte quelli visti sulla Pu+Ra HPE, anche se sembrano posticci e potrebbero non essere quelli di serie.

Un'altra foto, con la Lancia Ypsilon 2024 ancora parzialmente immersa, ci permettono invece di dare uno sguardo al frontale, ben diverso da quello visto nella foto teaser. Il muletto potrebbe quindi essere stato assemblato con pezzi di altri modelli, per testare la meccanica.