Dopo una lunga attesa, il 2024 sarà finalmente l'anno del nuovo corso (o meglio Rinascimento, per citare i comunicati ufficiali) di Lancia. Il brand torinese ripartirà con una gamma di tre modelli, introdotti a due anni uno dall'altro, partendo dalla "base", cioè da una nuova Ypsilon che prenderà virtualmente il posto di quella che nell'ultimo decennio ha retto da sola le sorti del marchio.

Il futuro di Lancia è ovviamente 100% elettrico, e così saranno le altre due vetture che entreranno a far parte dell'offerta successivamente, ma almeno per i primi anni la nuova Lancia Ypsilon offrirà anche motori a benzina elettrificati prima del definitivo addio all'endotermico che avverrà dal 2026.

Ecco le novità Lancia per il 2024

Lancia Ypsilon

Non abbiamo ancora visto prototipi o bozzetti che facciano diretto riferimento alla nuova Lancia Ypsilon in arrivo per il 2024, ma le sue caratteristiche di massima, mettendo insieme le dichiarazioni della dirigenza e design concept come la Pu+Ra Zero e la Pu+Ra HPE (che in realtà anticipa anche spunti dei modelli superiori), si sono piano piano delineate.

Lancia Ypsilon 2024, il render di Motor1.com

Sappiamo infatti che la nuova Lancia Ypsilon non sarà più un'utilitaria ma una piccola crossover con lunghezza intorno ai quattro metri, che riproporrà gli elementi di stile messi in evidenza dalle concept car come le luci frontali a Y e i fanalini posteriori tondi, e che nascerà elettrica e ibrida anche se dal 2026 le uniche opzioni rimaste saranno quelle 100% elettriche.

Quanto ai dettagli, è ancora presto per conoscerli, ma la piattaforma sarà con tutta probabilità la stessa CMP di origine PSA usata anche da Jeep Avenger e Fiat 600, quindi ci aspettiamo per l'elettrica un motore da 156 CV e una batteria da 54 kWh, e per le altre varianti i nuovi 1.2 PureTech da 100 CV con sistema Mild Hybrid a 48 Volt da 21 kW.