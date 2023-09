A qualche settimana dal debutto della versione elettrica, ecco le prime informazioni sulla Fiat 600 Hybrid che arriva sul mercato nel corso del 2024. Il crossover di segmento B inizia dunque a farsi conoscere nei dettagli tecnici ma anche nella gamma e nel prezzo. Ecco tutte le informazioni.

Fiat 600 Hybrid, il motore

La Fiat 600 Hybrid è dotata di un powertrain mild-hybrid che vede l'accoppiamento di un 1.2 tre cilindri benzina da 100 CV a un sistema elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48V. Il cambio è un doppia frizione a 6 rapporti che integra il motore elettrico da 21 kW. Le stime sulle prestazioni, ancora da omologare, parlano di uno 0-100 km/h coperto in circa 11 secondi.

Fiat 600 Hybrid, il frontale

Il supporto elettrificato promette di migliorare l'elasticità ai bassi regimi e in fase di partenza, con cambiate veloci, risposte pronte e partenze silenziose. La batteria è in grado di recuperare energia nelle fasi di decelerazione o di veleggiamento. L’accensione del tre cilindri avviene in modalità altrettanto silenziosa grazie al supporto di un motore elettrico BSG, consentendo una transizione fluida tra il motore a combustione interna e il motore elettrico.

Fiat 600 Hybrid, la guida

In condizioni di guida normali, il motore è progettato per ottimizzare i consumi e risparmiare fino al 15% di emissioni di CO2 rispetto ad un motore termico con cambio automatico anche grazie al Ciclo Miller. Fiat stima emissioni tra 110 e 114 g di CO2, dati ancora in fase di omologazione.

Fiat 600, la versione elettrica

Il powertrain mild-hybrid della Fiat 600 Hybrid le consente anche di muoversi, in determinate condizioni, anche solo in elettrico. Questa modalità si attiva durante la guida in città a una velocità inferiore a 30 km/h, arrivando fino a 1 km di autonomia completamente in elettrico se si mantiene una guida regolare, oppure quando si rilascia il pedale dell'acceleratore in condizioni stabilizzate o in discesa.

La marcia in elettrico può essere utilizzata anche per la funzione e-creeping, che consente di effettuare una serie di brevi movimenti in avanti senza pressione sull'acceleratore, ad esempio nel traffico. Infine, può essere parcheggiata anche in modalità 100% elettrica.

Il diverso powertrain rispetto all'elettrica consente anche di avere un bagagliaio più generoso: 385 litri contro i 360 di quella a batteria. Per il resto invece le dimensioni rimangono inalterate: 4,17 metri di lunghezza e 1,52 di altezza.

Fiat 600, gli interni Fiat 600, i sedili posteriori

Fiat 600 Hybrid, prezzi e allestimenti

La 600 Hybrid sarà disponibile nel corso del 2024 con prezzi a partire da 24.950 euro che, grazie all’offerta di lancio, scendono a 19.950 in caso di rottamazione e finanziamento.

La gamma si articola su due allestimenti: La Prima, la versione più equipaggiata e dotata anche di ADAS di Livello 2, e la versione ribattezzata semplicemente Fiat 600 Hybrid, cioè quella più accessibile, con sedili in tessuto riciclato con dettagli bianchi e la fascia del cruscotto in plastica biologica nera opaca.