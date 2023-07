Lunghezza: 4.171 mm

Larghezza: 1.781 mm

Altezza: 1.523 mm

Passo: 2.562 mm

Bagagliaio: min. 360 litri max. 1.231 litri

Fiat 600 è il modello con cui Fiat torna a occupare il segmento B a cinque anni dall'uscita di scena della Punto. A dimostrazione che i tempi sono molto cambiati, dove c'era un'utilitaria con molte motorizzazioni ora abbiamo una SUV/crossover 100% elettrica, anche se ci sarà anche un modello con motore benzina ibrido.

Anche questo modello nasce sulla piattaforma CMP, che ha già dato vita a buona parte delle piccole del Gruppo Stellantis come Peugeot 208 e 2008, Opel Corsa e Mokka e di recente a Jeep Avenger.

Fiat 600, le dimensioni

La Fiat 600 ha lo stesso passo (la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori) della Jeep Avenger, 2.562 mm, ma è più generose nelle misure: lunga 4,17 metri (4.171 mm, quasi 10 cm di più) e larga 1,78, per l'esattezza 1.781 mm, ben 6 cm in più, mentre l'altezza è un po' ridotta (1.523 contro 1.528 mm) anche se quella da terra è praticamente la stessa, ben 200 mm.

Fiat 600

Fiat 600, abitabilità e bagagliaio

La Fiat 600 ha quindi volumi interni interessanti non soltanto al confronto con la cugina americana. Lo spazio non manca né in lunghezza né in altezza e anche qui il divano ha un posto centrale accogliente, con il solo ostacolo del tunnel centrale.

I quasi 10 cm in più in lunghezza e i 6 cm in larghezza sono stati concentrati soprattutto negli interni: il bagagliaio della versione elettrica, la prima a listino, offre 360 litri che sono all'incirca gli stessi della Avenger e come su quest'ultima è disponibile il portellone elettrico, apprezzabile su un'auto di questo segmento. Abbattendo il divano, il volume utile raggiunge i 1.231 litri.

Fiat 600, i sedili posteriori Fiat 600, il bagagliaio

Il listino prezzi della Fiat 600 per ora offre soltanto la verisone elettrica 600e, con motore da 156 CV e batteria da 54 kWh (51 kWh effettivamente sfruttabili) che promette autonomia di poco superiori ai 400 km.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione BEV 156 CV Elettrica Anteriore

Fiat 600, le concorrenti con misure simili

In attesa del modello a benzina, la Fiat 600 si misura con le ancora poche B-SUV elettriche buona parte delle quali sono in realtà sue "cugine" di piattaforma. Ecco il confronto dimensioni-capienza che per ora la vede ai vertici di questa lista ristretta.