Con la Fiat 600 si apre un nuovo capitolo per la Casa italiana, che affianca così un secondo SUV compatto alla già conosciuta 500X. In un primo momento è offerta solo con powertrain elettrico e poi, dal 2024, arriva anche la versione ibrida.

Rispetto alla 500X, la 600 è leggermente più compatta: 4,17 metri di lunghezza contro 4,26 metri, ma può vantare un bagagliaio un po' più capiente. Dentro, invece, l'abitacolo, nonostante alcuni rimandi stilistici, è tutta un'altra storia e si differenzia nei due allestimenti (RED) e LaPrima, cioè la top di gamma. Guardiamo quindi, nel dettaglio, come sono gli interni della Fiat 600.

Fiat 600, la plancia

La strumentazione della Fiat 600 è completamente digitale. Davanti al guidatore c'è un cruscotto da 7" a colori, in grado di mostrare tutte le funzioni del computer di bordo, controllabile con i tasti sulla razza destra del volante, e anche la mappa del navigatore.

Lo schermo al centro, invece, ha una diagonale di 10,25". La posizione rialzata del display fa sì che non si debba distogliere eccessivamente lo sguardo dalla strada, stessa ragione per cui, per la climatizzazione, si è optato per dei comandi fisici e ben chiari, disposti subito sotto a mo' di pianoforte.

Poco al di sopra c'è un altro piccolo riquadro, con dei pulsanti che fungono da scorciatoie per poter richiamare, per esempio, la Home dell'infotainment oppure la schermata dedicata alle regolazioni dei sistemi di assistenza alla guida.

In basso, invece, ci sono i quattro pulsanti del selettore di marcia shift-by-wire, cioè a impulso elettronico. Non essendoci dunque più un collegamento meccanico tra leva e trasmissione, è stato ricavato un profondo pozzetto che viene celato sotto una copertura ripiegabile e che è in grado di ospitare la ricarica wireless per il telefono, due prese USB-C, una 12V e ancora altro spazio.

Al centro del tunnel è stato installato un portabicchieri regolabile attraverso delle paratie rimovibili e anche sotto al bracciolo imbottito c'è un altro vano. Il cassetto davanti al passeggero è capiente, al contrario le tasche laterali sulle portiere sono un po' ridotte ma si fanno perdonare con l'illuminazione dedicata. In totale, Fiat dichiara 15 litri di capacità di carico.

Fiat 600, l'infotainment

Il sistema d'infotainment è l'ultima versione del già conosciuto e apprezzato UConnect, un software moderno (supporta anche Android Auto e Apple CarPlay senza cavo) e in grado di rimanere aggiornato attraverso Internet.

Integra tante funzioni e fa della reattività di utilizzo il suo punto forte. È personalizzabile nelle schermate e consente di impostare, tra le varie cose, 8 colori diversi per l'illuminazione ambientale.

Ospita ovviamente le immagini della retrocamera e, vista la natura elettrica della 600e, offre anche delle schermate dedicate al monitoraggio e alla gestione dell'energia, compresa la possibilità di fissare determinati orari per la ricarica.

Fiat 600, il comfort di bordo

Sull'allestimento LaPrima della Fiat 600, il guidatore ha a disposizione la regolazione elettrica del proprio sedile, così come la funzione di massaggio e quella di riscaldamento della seduta, quest'ultima riservata anche al passeggero anteriore.

I passeggeri dietro possono comunque contare su dei sedili particolarmente morbidi e piacevoli. Anche chi è altro oltre un metro e novanta non ha problemi di spazio per le ginocchia né tantomeno per la testa. Al contrario, chi siede al centro sfiora con le ginocchia e fa i conti con un tunnel abbastanza pronunciato, che ospita - sull'allestimento LaPrima - anche una presa di ricarica USB-C.

I pannelli porta sono di plastica rigida, anche all'altezza di dove si appoggia il gomito, e non sono dotati di tasche portaoggetti. Il senso di spazio e di luce è garantito dalla finestratura generosa. Mancano le maniglie sul tetto, comode per i viaggi più lunghi: ce l'ha solo il passeggero anteriore.

Parlando di praticità, la Fiat 600 mette a disposizione un bagagliaio con 360 litri di capacità minima, con la possibilità di abbattere i sedili in modalità 60:40 per aumentare ulteriormente lo spazio di carico. C'è anche un doppiofondo, utile per i cavi di ricarica o la cappelliera, e lateralmente due ganci, oltre a una luce LED.