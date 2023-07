La Fiat Topolino è tornata. L’erede spirituale della prima 500 (soprannominata appunto “Topolino” per le sue dimensioni ridotte) rinasce come quadriciclo elettrico guidabile dai 14 anni e personalizzabile secondo il gusto e lo stile della “dolce vita” italiana.

Pensata chiaramente per l’ambiente urbano, la Topolino del nuovo millennio è disponibile sia in una versione chiusa che in una aperta (chiamata Dolcevita), per adattarsi alle varie necessità. Ecco tutti i dettagli e i prezzi.

Fiat Topolino: com’è fatta

Lunga appena 2,41 metri, la Topolino si basa sulla stessa piattaforma che ha dato vita alla Citroen Ami. Rispetto alla cugina francese, la Fiat spicca ulteriormente per personalità, con linee morbide che ricordano direttamente l’antenata degli anni ’60.

Fiat Topolino Dolcevita, la versione "aperta" Fiat Topolino, il tre quarti posteriore col portabagagli personalizzato Fiat Topolino Dolcevita, il dettaglio dell'anteriore

Esteticamente, la Fiat si riconosce per il colore Verde Vita e il particolare design dei cerchi, che si richiama a quello dei modelli compatti di oltre mezzo secolo fa. A bordo, la Topolino spicca per praticità e originalità, con una capacità di carico totale di 63 litri fornita dai vari vani portaoggetti, oltre a uno spazio per una valigia disponibile dietro i due sedili.

Per esaltare ulteriormente il carisma della Fiat, si possono aggiungere decorazioni e adesivi con effetto legno, anche sul padiglione interno. In più, sono disponibili ulteriori accessori acquistabili sul sito ufficiale Fiat o direttamente in concessionaria.

Fiat Topolino Dolcevita, gli interni

Per esempio, la Topolino può essere personalizzata con uno speaker Bluetooth, un ventilatore collegato via USB e due coprisedili color Verde Vita che possono essere utilizzati anche come teli da spiaggia.

Infine, parlando di dati tecnici, la Fiat monta una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh, che consente un’autonomia di 75 km e che può essere ricaricata in circa 4 ore. La Topolino si può già ordinare sul sito ufficiale Fiat e le prime consegne sono previste per novembre 2023.

Fiat Topolino, il volante Fiat Topolino, il tetto in vetro della versione chiusa

Fiat Topolino: quanto costa

Gli ordini della nuova Fiat Topolino, omologata come quadriciclo leggero - lo ricordiamo - quindi guidabile dai 14 anni con patentino, si sono appena aperti online, grazie al programma "Be the first".

I prezzi partono da 9.890 euro senza incentivi, una cifra uguale per entrambe le versioni (chiusa e aperta) che può scendere fino a 7.499 euro grazie agli incentivi dedicati a questa categoria di veicoli. Non manca poi anche un piano finanziario dedicato, con rate da 39 euro al mese.