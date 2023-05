C’è una nuova Fiat elettrica per muoversi in città. Come tributo al mitico modello prodotto dal 1936 al 1955, ecco la Topolino, un quadriciclo EV sviluppato sulla base della Citroen Ami.

La Fiat si può guidare dai 14 anni e segna per il brand un ulteriore passo nel percorso di elettrificazione dopo il debutto della 500 a batteria nel 2020.

Omaggio alla Dolcevita

Per il momento, le informazioni sulla Topolino scarseggiano e c’è solo una foto a disposizione. L’immagine, comunque, consente di apprezzare tutte le novità estetiche rispetto alla “cugina” francese. Lo stile della Fiat s’ispira ai modelli storici degli anni ’50 e ’60, con le forme tondeggianti dei fari e i fascioni grigi che evocano le cromature delle auto classiche.

Si notano anche i rivestimenti in tessuto multicolore della plancia, il tettuccio in tela e un cordino al posto della tradizionale portiera. È probabile, inoltre, che la Fiat abbia varie possibilità di personalizzazione, tra colori, interni e accessori per costruire su misura la propria Topolino.

Gli interni della Fiat Topolino dovrebbe essere simili a quelli della Citroen Ami

Entrando nei dettagli, è facile credere che la Topolino abbia le stesse caratteristiche della Ami. la lunghezza dovrebbe attestarsi sempre intorno ai 2,41 metri, mentre larghezza e altezza dovrebbero essere rispettivamente di 1,39 m e 1,52 m.

Con ogni probabilità, la Fiat è spinta da un motore elettrico da 6 kW alimentato da una batteria da 5,5 kWh (ricaricabile dallo 0 al 100% in circa 3 ore collegandosi alla presa domestica), che consente una percorrenza di circa 75 km.

Quanto costa

Il prezzo non è stato ancora comunicato. Il listino comunque non dovrebbe essere lontano dai circa 8.000 euro necessari per mettersi in garage una Citroen Ami, sebbene la Topolino dovrebbe costare un po' di più per via di un posizionamento più glamour.

Con ogni probabilità si potrà anche accedere a varie proposte di leasing e finanziamento, oltre che agli incentivi statali e regionali i quali, ad esempio, possono abbassare il prezzo della Ami a circa 6mila euro.