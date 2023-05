Ritornano gli incentivi auto in Lombardia. La Giunta regionale ha infatti approvato lo stanziamento di 12 milioni di euro da destinare a tutti gli automobilisti residenti in regione che vogliano cambiare auto, passando a un modello meno inquinante.

"Gli incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici sono uno degli interventi che stiamo portando avanti per migliorare la qualità dell’aria della nostra regione. In questo modo, andiamo incontro alle esigenze di tanti cittadini consentendo loro di potere sostituire automobili di vecchia e vecchissima generazione"

ha commentato il Governatore Attilio Fontana.

Incentivi auto Lombardia 2023, come funzionano

Come detto sul piatto ci saranno 12 milioni di euro, disponibili per l'acquisto di auto benzina, diesel, a metano, ibride o elettriche. Come avviene per gli incentivi auto statali ci sarà una suddivisione in fasce a seconda delle emissioni, da immatricolare o immatricolate successivamente al 1° gennaio 2022.

Una retroattività che va all'inizio dello scorso anno dunque, con il rischio che i fondi a disposizione vadano a esaurirsi in pochissimo tempo.

Guardiamo però alla tabella degli incentivi auto 2023 in Lombardia, che tengono conto non solo delle emissioni di CO2 ma anche di NOX (ossidi di azoto), i cui livelli sono dettagliati alla voce V.3 del libretto di circolazione.

Importo incentivi Motorizzazione Emissioni CO2 Emissioni NOx 4.000 euro Elettrica - Idrogeno 0 0 1.000 euro (senza rottamazione) Elettrica - Idrogeno 0 0 2.500 euro Benzina Euro 6D Metano GPL Ibrida ≤60 g/km ≤85.8 mg/km 2.000 euro Benzina Euro 6D Metano GPL Ibrida Diesel Euro 6D ≤60 g/km ≤126 mg/km 2.000 euro Benzina Euro 6D Metano GPL Ibrida >60≤120 g/km ≤85.8 mg/km 1.500 euro Benzina Euro 6D-Temp Metano GPL Ibrida

Diesel Euro 6D >60≤120 g/km ≤ 126 mg/km

Per beneficiare degli incentivi auto in Lombardia sono necessarie le seguenti condizioni:

Rottamazione di un'auto (fino a euro 2 benzina compreso o diesel euro 5), tranne nel caso di acquisto di auto elettrica (in questo caso il bonus scende a 1.000 euro)

(fino a euro 2 benzina compreso o diesel euro 5), tranne nel caso di acquisto di auto elettrica (in questo caso il bonus scende a 1.000 euro) Applicazione di uno sconto del 12% da parte della concessionaria sul prezzo base di acquisto

da parte della concessionaria sul prezzo base di acquisto Applicazione di uno sconto di almeno 1.000 euro (IVA inclusa) in caso di acquisto di un'auto elettrica

(IVA inclusa) in caso di acquisto di un'auto elettrica Prezzo base di acquisto (al netto di eventuali allestimenti opzionali) non superiore a 35.000 euro per modelli con emissioni di CO2 tra 61 e 120 g/km 45.000 euro per modelli con emissioni di CO2 tra 0 e 60 g/km

(al netto di eventuali allestimenti opzionali) non superiore a

Incentivi auto Lombardia 2023, quando partono

Il bando per gli incentivi auto Lombardia 2023 sarà pubblicato entro agosto 2023. Per beneficiarne bisognerà collegarsi alla sezione bandionline del sito di Regione Lombardia. L’assegnazione del contributo terrò conto dell'ordine cronologico della presentazione della domanda.