Nel breve video teaser dedicato alla Fiat 600 pubblicato qualche giorno fa il nuovo crossover finiva immerso in un immenso barattolo pieno di vernice arancione. Immagini d'effetto che lasciavano un interrogativo: perché? Certo, la scenografia non lasciava indifferenti e anche il panorama - quello incantevole di Lerici - faceva la sua bella figura. Ma perché immergere un'auto in un barattolone?

La risposta arriva oggi direttamente dalla voce del ceo della Casa Oliver Francois e si riassume così: Fiat non produrrà mai più auto grigie.

Abbiamo infranto le regole: abbiamo deciso di interrompere la produzione di auto grigie Fiat Si tratta di una scelta impegnativa e dirompente, che mira a rafforzare ulteriormente la leadership di Fiat come marchio della gioia, dei colori e dell'ottimismo. L'Italia è il Paese dei colori e, da oggi, anche delle auto Fiat

Gamma arcobaleno

Se l'espressione "abbiamo infranto le regole" vi sembra eccessivamente forte dovete tenere conto di un dato importante: il grigio piace. A tutti. Secondo l'annuale report di Axalta, colosso mondiale di forniture vernici per auto, nel 2022 il 27% delle auto vendute in Europa era grigio, in Nord America il 20%, in America Latina il 19% e in Asia il 15%. Insomma: privarsi del colore di riferimento per il mercato è un'operazione delicata. In totale nel mondo il 19% delle auto immatricolate nel 2022 era grigio.

"Questa scelta ribadisce alle persone i valori della Nuova Dolce Vita e il DNA italiano incarnato dal Marchio. Fiat vuole ispirare le persone a vivere con ottimismo e positività e questa sarà anche una delle missioni della nuova Fiat 600e, l'elettrica per famiglie e amici, che sarà presentata il 4 luglio"

Fiat 600, nuovi dettagli

Proprio la Fiat 600 terrà a battesimo la nuova colorata filosofia della Casa. E ora sappiamo, o meglio abbiamo la conferma, di quando verrà presentata: il 4 luglio. Era il segreto di Pulcinella, ma adesso è tutto nero su bianco.

Nella sua dichiarazione il ceo della Casa ha poi confermato un altro importante dato che riguarda il prossimo crossover Fiat: sarà elettrico. Altra notizia data per assodata da ormai tanto tempo. Forse però, come la Jeep Avenger, anche la Fiat 600 sarà disponibile con motorizzazioni benzina, dedicate però solo ad alcuni mercati (Italia compresa).