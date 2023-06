Pare che sia ormai tutto pronto per la presentazione della Fiat 600. I primi teaser sono stati pubblicati, i social invasi di video, stories e foto e anche i muletti fotografati per strada da tempo ormai non indossano più nemmeno mezzo camuffamento. Porremo così fine a mesi e mesi di speculazioni e indiscrezioni. Manca però un particolare fondamentale: quando verrà presentata di preciso la nuova Fiat 600?

La risposta - forse - è più semplice di quanto pensiamo: 4 luglio. Perché tutta questa sicumera? Perché ce lo dice la storia. Da quel lontano 1957 che tenne a battesimo la nascita della Fiat Nuova 500. L'auto che ha dato il "via" all'epopea delle piccole del Lingotto. E non solo.

Indipendence Day

Certo, forse la prima cosa che vi viene in mente pensando al 4 luglio è il giorno dell'Indipendenza, dove tra fuochi d'artificio e grigliate negli Stati Uniti si festeggia la firma della Costituzione avvenuta nel 1776, a sancire la fine della dominazione britannica sulle ex colonie del Nuovo Mondo.

La Fiat Nuova 500

Indipendenza che potrebbe essere il motto del 4 luglio del 1957. Perché in quel giorno dallo stabilimento di Mirafiori uscì l'auto destinata a cambiare per sempre lo stile di vita degli italiani: ci si poteva muovere in auto. Non che prima fosse impossibile, ma la Fiat 500 - assieme alla 600 (entrambe progettate da Dante Giacosa), presentata 2 anni prima - rappresentò l'inizio della mobilità di massa. Auto per tutti, tra i simboli del miracolo economico italiano, segnato da un incremento medio del 6,3% annuo del PIL.

Fiat 600 (1955)

Il resto è storia: quasi 4 milioni di unità prodotte (alle quali aggiungere le 2,6 della 600), elaborazioni (come dimenticare quelle di Abarth), comparsate nel cinema, esposizioni nei musei di mezzo mondo (MoMa di New York compreso), libri, canzoni e chi più ne ha più ne metta. Di auto capaci di scrivere la storia ne abbiamo prodotte in abbondanza in Italia. La Fiat 500 è forse tra le più importanti.

L'importanza della tradizione

Un'altra cosa che noi italiani siamo bravi a fare, auto a parte, è celebrare anniversari e tramandare le tradizioni. Eppure l'ultima incarnazione di Fiat 500 - quella che ancora oggi, dopo vari restyling, vediamo su strada - sarebbe potuta non nascere. Perché la concept Trepiùno - disegnata da Roberto Giolito - dalla quale prese ispirazione venne creata come esercizio di stile e non come anticipazione di un modello specifico, erede della Cinquecento prodotta tra il 1991 e il 1998.

Fiat Cinquecento

Ci vollero Luca De Meo (allora a capo del marketing del Gruppo Fiat) e Lapo Elkann (come raccontato da Giolito), naturalmente con il benestare di Sergio Marchionne, per far avere alla 500 di nuova generazione il via libera alla produzione in serie. Più lunga e più trendy (perdonate l'inglesismo) rispetto alla concept dalla quale derivava, venne presentata il 4 luglio del 2007, a 50 anni di distanza dalla progenitrice. Per nascere sotto ogni buon auspicio possibile.

Luca De Meo e Sergio Marchionne con la Fiat 500

Pare abbia funzionato: milioni di vendite e - parlando di tempi recenti - quarto posto nella classifica delle auto più vendute in Europa nel 2022.

Il 4 luglio è diventato quindi una sorta di talismano per Fiat, il giorno della 500 e della sua famiglia sempre più allargata. Versioni speciali e restyling sono stati presentati anno dopo anno, sempre nello stesso giorno.

Fiat 500 (2007)

Come ogni regola però ci sono eccezioni a confermarla: le Fiat 500L e 500X, presentate rispettivamente a febbraio 2012 e ottobre 2014. Anche se il crossover piccolo fece una fugace apparizione il 4 luglio 2014 in occasione della conferenza stampa dedicata alla 500 classica. Ah si, anche la 500 elettrica ha saltato l'appuntamento del 4 luglio, a causa però dei piani stravolti per colpa del coronavirus.

Fiat 500 elettrica

I prossimi giorni

Ora tocca alla Fiat 600 che, pur con un nome differente, ha nel suo DNA i geni della 500. A partire dallo stile, che dalla sorellina - in versione elettrica - riprende frontale e interni. Oltre alla motorizzazione, affiancata però (pare) anche da unità termiche. Staremo a vedere.

Cambieranno le dimensioni (la 600 sarà lunga 4 metri circa) e il segmento: da citycar a crossover, per piacere a tutti. Come è successo alla Fiat 500. Da sempre.

Fiat 600, le foto teaser

Ed ecco, tornando all'inizio del discorso, perché il 4 luglio è l'indiziato principale. Il giorno in cui conosceremo da vicino la nuova arrivata in casa Fiat.

La nostra prova speciale di tutte le Fiat 500