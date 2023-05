Plasmare il futuro guardando al passato. In Fiat si continua a parlare dei prossimi modelli, che guideranno il marchio verso una progressiva elettrificazione.

In questo importante cambiamento, la Casa manterrà un forte legame con la tradizione progettando numerosi elementi di design ispirati al Lingotto di Torino, l’iconico stabilimento inaugurato il 22 maggio 1923 che ha caratterizzato la storia di Fiat in tutto il 20° secolo.

Omaggio alla storia

Nel video celebrativo “Shaping the Future”, Olivier François, ceo di Fiat, discute con Ginevra Elkann, presidente della Pinacoteca Agnelli, della storia del Lingotto, dalla sua nascita ad elemento di stile per il futuro del marchio.

Ad essere interessanti sono soprattutto le parole di François che lascia intendere come le forme dell’ex stabilimento saranno fonte d’ispirazione per i prossimi modelli, a partire da quelli previsti per il 2024:

“In FIAT pensiamo che il Lingotto e la pista siano un punto di riferimento tale da meritare di diventare ‘design markers’. Le sue caratteristiche hanno ispirato i designer FIAT a tracciare le linee dei futuri modelli FIAT, dall'incredibile pista sul tetto, alla rampa – una rivoluzione negli anni '20 – che è come un manifesto della nostra tradizionale leggerezza: meno materiale, più spazio, questa è la nostra visione dell'interior design che guarda avanti. La forma ovale de “La Pista 500” ispira diversi nuovi segni distintivi per gli interni, mentre la facciata, con la leggerezza delle sue finestre, diventerà anche una firma distintiva dei futuri modelli. Non vedo l'ora di lanciare tra un anno questi modelli "ispirati al Lingotto" ".

Le Fiat del futuro avranno dettagli di design ispirati al Lingotto

L’importanza del Lingotto è sottolineata anche da Elkann:

“Oggi è un giorno speciale: il Lingotto è stato ufficialmente inaugurato dal mio trisnonno, esattamente 100 anni fa. È stato un momento di grande orgoglio: un enorme passo avanti per FIAT e per l'industria italiana in generale. Corbusier lo definì 'uno degli spettacoli più impressionanti che l'industria abbia mai offerto' ”.

Debutto sulla nuova Panda?

Quale sarà la prima Fiat a ricevere questa particolare caratterizzazione? Difficile a dirsi, anche se sembra probabile un debutto sulla nuova Panda. La prossima generazione di una delle compatte più amate dagli italiani dovrebbe debuttare tra il 2024 e il 2025 in formato elettrico ed è possibile che, ad accompagnare il lancio di un modello così importante, ci siano anche numerosi richiami alla storia di Fiat.

Prima della nuova Panda, comunque, sarà tempo della 600, l’erede della 500X, che potrebbe vedere la luce già in estate. Più avanti, invece, potrebbe essere la volta della Topolino, un quadriciclo elettrico nato sulla stessa base di Citroen Ami e Opel Rocks-e.