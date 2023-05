Quando debutterà la Fiat 600? Una data certa ancora non c'è ma guardando alle foto spia che vi mostriamo qui sotto, pubblicate sul profilo Instagram di Cochespias, dovrebbe mancare davvero poco. Forse 55 giorni, quelli che ci separano dal 4 luglio, probabile data del debutto.

A darci conferma del fatto che la presentazione della Fiat 600 sia sempre più vicina ci pensano proprio le immagini che la ritraggono: nessun camuffamento, zero pellicole a coprire anche solo un centimetro di carrozzeria. Probabile quindi che il muletto fosse in quel di Roma per girare lo spot di lancio.

Ma perché abbiamo citato proprio il 4 luglio per l'esordio? Semplice: nello stesso giorno del 2007 venne mostrata in anteprima mondiale la nuova Fiat 500, 50 anni esatti dopo la presentazione della sua antenata. Da allora il 4 luglio è il giorno della famiglia 500.

Come la sorellina

Veniamo però a quello che si vede: il frontale della Fiat 600 è ripreso in pieno dalla 500 elettrica, con le luci principali accigliate e quelle diurne subito sotto mentre la mascherina al centro presenta la scritta '600'.

C'è quindi la conferma ufficiale del nome del nuovo crossover della Casa e, nel caso in cui ci non riusciste a leggere bene la scritta sul muso, la targa FI600AT fuga ogni dubbio.

Anche al posteriore i richiami all'universo 500 sono numerosi e si concentrano ancora una volta nelle luci, con il classico disegno a "C".

Le foto pubblicate da Cochespias non mostrano gli interni della 600 - tra le novità Fiat più attese del 2023 - e non sappiamo quindi se verrà ripreso l'arredamento della Jeep Avenger, con la quale condividerà pianale e fabbrica, o se ci saranno differenze. Di sicuro non mancheranno il grosso monitor touch al centro e la strumentazione digitale.

Elettrica si, e poi?

Tornando alla Avenger anche il crossover firmato Fiat sarà mosso da una motorizzazione 100% elettrica, verosimilmente con le stesse caratteristiche della controparte Jeep: trazione anteriore, 156 CV, batterie da 54 kWh e autonomia di 400 km circa.

Rimane da capire se ci sarà anche una versione con motore benzina, magari riservata solo ad alcuni mercati (Italia compresa). In quel caso sotto il cofano dovrebbe trovare spazio il 1.2 turbo benzina 3 cilindri da 100 CV, anche se non è esclusa l'adozione del mild hybrid 1.2 da 136 CV che ha debuttato a bordo delle Peugeot 3008 e 500.