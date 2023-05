Forse non vincerà il titolo di auto più spoilerata della storia, di certo però la Fiat 600 se la gioca fino all'ultimo. Prima le foto spia che l'hanno ritratta senza camuffature, a mostrarci per filo e per segno lo stile della carrozzeria. Ora le prime immagini degli interni.

Questa volta però non si tratta di un lavoro di pazienza e appostamenti da parte di fotografi, bensì di un lavoro dall'interno. Le foto che vi mostriamo infatti provengono dalle storie pubblicate su Instagram da Olivier Francois, amministratore delegato di Fiat.

Minimal e tecnologica

Come ci aspettavamo gli interni della Fiat 600 riprendono in toto quanto già visto sulla Jeep Avenger, con la quale il nuovo crossover condividerà la piattaforma.

Fiat 600, i selettori per la trasmissione Fiat 600, la strumentazione digitale

Al centro della plancia, in posizione rialzata, si trova il monitor touch per il sistema di infotainment con diagonale da 10,25". Sotto di esso si trovano pulsanti fisici per il climatizzatore gestibile - come si vede nelle immagini - anche attraverso lo schermo. Ancora più sotto ci sono invece i pulsanti per la trasmissione, dedicati però alla versione 100% elettrica della Fiat 600.

Fiat 600, il monitor centrale con la schermata della carica delle batterie

Davanti al guidatore c'è invece la strumentazione 100% digitale, incastonata in una classica palpebra, come sulla 500. Dal video sembra essere più piccola rispetto a quella della Jeep Avenger, dove ha una diagonale di 10,25".

Per il resto l'arredamento sembra essere molto simile a quello della "cugina" delle sette feritoie, con stile minimal e tanto spazio a bordo.

In immersione

Nelle storie pubblicate da Olivier Francois, fatte a Lerici in occasione delle riprese per il video di lancio, si può vedere anche la Fiat 600 emergere secchio ripieno di vernice arancione. E si, pare proprio che all'interno ci fosse il manager francese. Uscito immacolato dalla coloratissima immersione.

Fiat 600, quando arriva

Tra foto e video pare proprio che la presentazione della Fiat 600 sia ormai imminente. La data più gettonata per il debutto è quella del 4 luglio, da sempre associata alla Fiat 500 e al resto della famiglia.

Fiat 600, le foto spia in Liguria

Di informazioni ufficiali non ce ne sono, anche se sappiamo che la piattaforma alla base del crossover del Lingotto sarà la CMP, ideata per ospitare sia motorizzazioni termiche sia 100% elettriche. Sulla 600 dovremmo ritrovare la stessa gamma della Avenger: il 1.0 turbo benzina da 100 CV, dedicato probabilmente unicamente ai mercati spagnolo e italiano, e l'elettrico da 156 CV alimentato da batterie da 54 kWh, per 400 km circa di autonomia.