Quando debutterà la Fiat 600? C'è chi dice il 4 luglio e con ogni probabilità sarà proprio quella la data - da sempre legata al mondo 500 e famiglia - in cui vedremo per la prima volta il nuovo crossover piccolo della Casa. O meglio, ne conosceremo tutti i dettagli. Perché per quanto riguarda lo stile sappiamo ormai tutto.

Merito della corposa campagna di teasing che Fiat ha messo in campo per annunciare l'arrivo della 600. Il nuovo capitolo pubblicato si compone di una serie di foto e un video che la mostra durante una spettacolare fase di immersione in un immenso barattolo di vernice.

Operazione "No Grey"

È questo il titolo del video pubblicato sul canale ufficiale di Youtube della Casa, con protagonista una Fiat 600 che da grigia diventa arancione dopo la spettacolare immersione, con Olivier Francois (numero uno di Fiat) ermeticamente chiuso in abitacolo. Avete una sensazione di déjà vu?

No, non è solo un'impressione: il dietro le quinte del video lo abbiamo visto qualche settimana fa nelle stories pubblicate dal manager francese sul proprio profilo Instagram, grazie alle quali abbiamo potuto vedere per la prima volta gli interni della Fiat 600.

Un abitacolo con stile a metà strada tra 500 elettrica e Avenger, con la quale il nuovo crossover piccolo condividerà piattaforma e fabbrica (Tychy, in Polonia), futura casa anche del crossover firmato Alfa Romeo.

Fiat 600, cosa sappiamo

Nel video, ancora una volta, non vengono dati dettagli sulla Fiat 600, anche se ormai tra rumors e anticipazioni più o meno ufficiali sappiamo già molto. Sarà principalmente elettrica, mossa da un powertrain composto da motore anteriore da 156 CV e batteria da 54 kWh, per un'autonomia di circa 400 km.

Ci dovrebbe essere anche una versione con motore benzina - presumibilmente dedicata ai mercati italiano e spagnolo - con il 1.2 turbo benzina 3 cilindri da 100 CV e cambio manuale. Esattamente come la Jeep Avenger.

Considerando che al 4 luglio mancano 2 settimane resta ancora poco da aspettare per conoscere tutto sulla Fiat 600.