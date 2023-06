Eccola qui la Fiat 600. Senza più camuffature, senza scatti rubati da dietro le quinte di spot pubblicitari. Il nuovo crossover piccolo della Casa si mostra per la prima volta senza veli e in via ufficiale in un video pubblicato sul canale Youtube ufficiale di Fiat.

Il palcoscenico scelto dalla Fiat 600 per farsi vedere come mamma l'ha fatta è di quelli speciali: il Mondo. Da Hiroshima (Giappone) a Buenos Aires (Argentina) passando per Accra (Ghana) e Gerusalemme, per poi terminare in piazza San Pietro a Roma.

Cosa c'è di nuovo?

Ora, rispetto a quanto già visto nelle scorse settimane grazie a foto spia e storie Instagram non c'è nulla di particolarmente nuovo. Certo il nome Fiat 600 è stato confermato - non che ci fossero particolari dubbi - e lo stile degli esterni è quello definitivo. Un design che abbraccia quello della famiglia 500, con i gruppi ottici anteriori accigliati, il frontale dominato dal nome dell'auto e non da quello del brand (come sulla 500 elettrica) e proporzioni che ricordano la 500 del 1957.

Nulla di nuovo dunque. Non ci sono nemmeno informazioni tecniche (il video è stato pubblicato per annunciare il supporto di Fiat al Meeting Mondiale sulla Fraternità, in programma il 10 giugno a Roma), anche se sappiamo già molto della Fiat 600. Sarà prodotta a Tychy e utilizzerà la stessa piattaforma (la CMP di origine PSA) di Jeep Avenger e della controparte firmata Alfa Romeo, in arrivo nel 2024. La lunghezza sarà di poco superiore ai 4 metri.

Sarà elettrica, probabilmente mossa da un motore anteriore da 156 CV con batteria da 54 kWh e 400 km di autonomia, ma con ogni probabilità in Italia e Spagna - al pari di Avenger - verrà commercializzata anche con motore benzina, forse con modulo mild hybrid.

Fiat 600, la fiancata

Gli interni della Fiat 600, visti qualche giorno fa grazie alle storie pubblicate su Instagram da Olivier Francois, amministratore delegato di Fiat, riprendono in buona parte quelli della 500 elettrica aggiungendo elementi ripresi dalla Avenger.

Fiat 600, gli interni

Niente di ufficiale

Il fatto che la Fiat 600 si mostri in un video ufficiale dice molto circa l'ormai imminente presentazione, prevista (ma non confermata) per il 4 luglio 2023.