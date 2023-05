La nuova Lancia Ypsilon è sempre più vicina: il debutto è infatti atteso per il 2024, probabilmente già nel corso del primo trimestre. Di immagini ufficiali non ne sono mai state pubblicate, ma un primo assaggio dello stile l'abbiamo avuto guardando la Pu+Ra HPE, concept che anticipa l'aspetto delle Lancia del futuro.

Sappiamo solo che sarà un crossover elettrificato, con motorizzazioni ibride e 100% elettriche. Ora arrivano nuove informazioni direttamente dal CEO Lancia Luca Napolitano che in un post su LinkedIn ha annunciato l'ormai imminente produzione della nuova Ypsilon. Parlando anche dei motori che la muoveranno.

Elettrica o mild hybrid

La notizia più importante riguarda le motorizzazioni ibride. Fino a oggi infatti non sapevamo se di che tipo sarebbero state. La risposta è mild hybrid a 48 Volt. Ora però si apre il totomild.

Nuova Lancia Ypsilon, il nostro render

All'interno del Gruppo Stellantis infatti ci sono due tipologie di ibridi leggeri: Da una parte c'è il 1.2 PureTech da 136 CV portato al debutto dalle Peugeot 3008 e 5008, pronto a prendere posto su buona parte della gamma del Leone. Dall'altra il 1.5 da 130 CV utilizzato della Jeep Renegade. Un "middle hybrid", capace di muovere l'auto in modalità elettrica per una manciata di chilometri, al contrario degli altri mild hybrid.

Considerando che la piattaforma alla base della nuova Lancia Ypsilon sarà con ogni probabilità la CMP è ben più facile immaginare la presenza del 1.2 PureTech. Lo stesso utilizzato, in versione non elettrificata da 100 CV, dalla Jeep Avenger, basata sulla stessa meccanica della "cugina" Lancia.

Per quanto riguarda il motore elettrico Napolitano non ha dato informazioni, ma anche in questo caso le altre elettriche Stellantis vengono in nostro aiuto. Facile infatti immaginare che la Ypsilon elettrica utilizzerà il motore da 156 CV di Avenger e DS 3 (pronto anche per Fiat 600 e il crossover piccolo firmato Alfa Romeo) alimentato da batterie da 54 kWh, per circa 400 km di autonomia.

La Lancia Pu+Ra HPE vista dal vivo