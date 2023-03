Si avvicina sempre più la data del debutto della seconda concept firmata Lancia, chiamata Emozione Pu+Ra, attesa a Milano il 15 aprile. Una nuova anticipazione non di un modello in particolare ma - come specificato dal ceo della Casa Luca Napolitano - di un "manifesto del marchio per i prossimi 10 anni".

Come detto quindi non bisogna aspettarsi di vedere un primo accenno alla nuova Lancia Ypsilon. O meglio, non solo a quello. Nella concept infatti saranno "nascosti" i tratti salienti anche della Aurelia - il probabile nome dell'ammiraglia attesa nel 2026 - e della Delta, la compatta in arrivo nel 2028. Anticipazione di stile, ma non solo.

La prima alla spina

Partiamo però dalla carrozzeria: dopo il posteriore oggi tocca al tetto mostrarsi per la prima volta. Un tetto con forma circolare, grazie al quale - si legge nel comunicato stampa - l'abitacolo della concept Lancia riceve ancora più luce.

Lancia Emozione Pu+Ra, il tetto

Quella del cerchio è una forma che ritorna molte volte sulla carrozzeria della Emozione Pu+Ra. Nel primo teaser pubblicato, dedicato alla parte posteriore, le protagoniste erano le luci LED circolari quasi appoggiate alla carrozzeria.

Tornando al nuovo teaser mostrato oggi le forme sembrano rifarsi a quelle della Lancia Stratos, imbattibile coupé protagonista degli anni d'oro dei rally. Ma, ripetiamo, qualunque sarà la forma del prototipo non anticiperà un modello in particolare.

Lancia Emozione Pu+Ra, il posteriore

La prima elettrica

La Lancia Emozione Pu+Ra avrà poi il compito di portare la Casa nel mondo dell'elettrico. Certo, si tratterà di una concept, ma di fatto rappresenterà il primo modello "alla spina" firmato Lancia.

La piattaforma dovrebbe essere una STLA di Stellantis, ma con ogni probabilità il 15 aprile non verranno rese note specifiche tecniche. Il prototipo Lancia sarà concentrato unicamente sullo stile. Poi toccherà capire dove saranno nascosti gli elementi che ritroveremo sui modelli futuri.