La nuova Lancia Ypsilon sta per arrivare. Da tempo sappiamo che verrà presentata nel 2024, oggi abbiamo qualche dettaglio in più: debutterà a febbraio a Milano. Data e luogo precisi non sono ancora stati comunicati, ma la pubblicazione dei primi teaser ufficiali rappresenta l'inizio del countdown.

Teaser che mostrano un paio di dettagli degli interni della nuova Lancia Ypsilon, assieme alla vettura completamente coperta da un velo in compagnia di Luca Napolitano, ceo della Casa, e Fuso Cassina, ceo dell'omonima azienda di arredamento che firmerà l'abitacolo della speciale versione di lancio.

Nuova Lancia Ypsilon, cosa si vede

Per ora non c'è alcuno sguardo di insieme degli interni della nuova Lancia Ypsilon. Protagonista delle due foto è il tavolino centrale, elemento che farà da trait d'union a tutte le Lancia del futuro.

Ripreso dalla concept Pu+Ra HPE non sarà un mero elemento di design e di comfort: come si vede in una foto infatti rappresenterà l'elemento di accesso al nuovo sistema di infotainment S.A.L.A., acronimo di Sound, Air, Light e Augmented. Centro di controllo per ogni aspetto dell'auto, sviluppato interamente dal Gruppo Stellantis e animato da un'intelligenza artificiale per meglio adattarsi alle preferenze del guidatore.

Nuova Lancia Ypsilon 2024, i teaser degli interni

Il rivestimento in pelle farà parte delle dotazioni di serie della Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, speciale edizione di lancio della nuova generazione disponibile in 1906 esemplari (come l'anno di fondazione della Casa).

Gli altri scatti come detto mostrano l'auto ancora coperta da un velo, che non riesce però a nascondere l'aspetto ben più massiccio rispetto alla generazione attuale. La nuova Ypsilon infatti cambierà radicalmente, nelle forme e nella meccanica.

Nuova Lancia Ypsilon, cosa sappiamo

Come sappiamo già da tempo infatti la nuova Lancia Ypsilon diventerà un crossover di segmento B, con lunghezza di circa 4 metri, come le varie Jeep Avenger, Fiat 600 e il futuro B-SUV Alfa Romeo. Con loro condividerà anche la piattaforma, la CMP di origine PSA in grado di ospitare sia motorizzazioni solo termiche, elettrificate o 100% elettriche.

Lancia Ypsilon 2024, il nostro render

Proprio queste ultime accompagneranno il debutto della nuova Ypsilon, disponibile inizialmente in versione elettrica, spinta dal già noto powertrain composto dal motore da 156 CV e batteria da 54 KWh. In un secondo momento arriverà anche il mild hybrid, con ogni probabilità lo stesso 1.2 turbo benzina da 136 CV di Avenger e 600. Unità in grado di muoversi in modalità elettrica per circa un chilometro.

La Lancia Pu+Ra HPE vista dal vivo