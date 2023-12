Il debutto della Lancia Ypsilon 2024 avverrà a febbraio, ma per la compatta italiana sembra non esserci pace, almeno con gli spoiler. Dopo le foto leak di alcune settimane fa che mostravano la Ypsilon ripescata in un fiume a Sochaux, la Lancia è tornata a mostrarsi sui social con altre foto spia senza camuffature.

Non ci sono conferme ufficiali al riguardo, ma è molto probabile che quello di questi scatti sia davvero l'aspetto definitivo del modello.

Stile personale

Come nel precedente leak, anche in queste foto si notano i gruppi ottici anteriori su due livelli, con le luci diurne che dovrebbero essere quelle superiori (integrate nella striscia cromata), mentre il gruppo ottico principale dovrebbe essere quello inferiore. Curiosamente, al centro del paraurti si vedono quattro elementi rettangolari: non sappiamo se abbiano solo una funzione estetica o se servano a coprire radar o sensori.

Lancia Ypsilon, le foto leak senza camuffature

Per il resto, il paraurti integra anche due piccole prese d'aria e una mascherina di forma squadrata.

Ancora più interessante è il posteriore della Lancia Ypsilon 2024, dove sono protagonisti i fari tondi con la grafica interna a forma di Ypsilon. I gruppi ottici sono connessi da una modanatura nera, mentre il paraurti massiccio è "snellito" da un elemento in nero lucido.

Pronta anche l'HF Integrale

La nuova Lancia Ypsilon 2024 verrà prodotta a Saragozza, in Spagna, e sarà proposta in Italia sia in una versione elettrica sia come mild hybrid a benzina. La prima avrà una batteria da 54 kWh, un motore da 156 CV e un'autonomia di circa 400 km, mentre la seconda dovrebbe impiegare il 1.2 turbo benzina da 100 CV montato già sulla Fiat 600 e sulla Jeep Avenger.

Nuova Lancia Ypsilon (2024), il render di Motor1.com

Più avanti - probabilmente nel 2025 - sarà la volta dell'HF Integrale, la variante elettrica sportiva della Lancia da 240 CV e con scatto 0-100 km/h di 5,8 secondi.