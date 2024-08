Il mercato dell'auto in Italia ha bisogno di essere sostenuto, soprattutto nel percorso di transizione energetica. L'UNRAE lo ribadisce commentando il numero dei veicoli immatricolati a luglio. Nel mese appena trascorso sono state targate 124.806 auto (+4,7%), un aumento che non è giudicato soddisfaciente dagli addetti ai lavori che rivedono al ribasso le stime di chiusura dell'anno.

Il risultato di luglio porta il totale delle immatricolazioni nei primi sette mesi a 1.011.259 unità, segnando una crescita del 5,2% sullo stesso periodo 2023 (-18,2% rispetto a gennaio-luglio 2019), però - considerando anche lo scenario economico attuale, caratterizzato da un previsto rallentamento dei consumi delle famiglie nella seconda metà del 2024 - l'UNRAE prevede che il 2024 si chiuderà con 1.620.000 auto immatricolate, in crescita del 3,4%, ma ancora -15% rispetto all’anno 2019.

Per questo, in vista del Tavolo Automotive convocato dal MIMIT per il prossimo 7 agosto l’UNRAE ribadisce le richieste già più volte dichiarate: disponibilità dei 240 milioni di fondi che rappresentano il residuo della dotazione degli incentivi per l’anno 2024, al fine di ridurre il gap con i mercati più evoluti; recupero dei 250 milioni di euro (del miliardo del 2025) prelevati dal DL Coesione; definizione di un piano strategico triennale per il 2025-2027; eliminazione del price cap per le auto della fascia 0-20 g/Km di CO2 o, quantomeno, la sua equiparazione a quello della fascia 21-60 g/Km.

Le alimentazioni più vendute

Dopo l’accelerazione del mese di giugno grazie agli incentivi (terminati in un solo giorno) le auto elettriche sono tornate a quota 3,4%. Le ibride in generale hanno guadagnato il 4,4% ottenendo il 40,1% di share (con un 11,5% per le full hybrid e 28,6% per le mild hybrid).

Tra le alimentazioni, le auto a benzina sono rimaste stabili (+0,2 punti, 28,4% di quota), quelle diesel invece hanno perso oltre un quarto dei volumi scendendo al 12,9% di share (-5,1 punti).

Le auto a GPL sono salite dell'1,6% all’11,4% del totale e quelle a metano hanno perso ancora, registrando appena 13 unità (0,1% di quota).

Le auto ibride più vendute a luglio 2024

Fiat Panda

Fiat Panda, 7.331 Toyota Yaris Cross, 3.434 Lancia Ypsilon, 2.253 Ford Puma, 2.177 Toyota Yaris, 2.176 Kia Sportage, 1.667 Jeep Avenger, 1.583 Fiat 500, 1.078 Hyundai Tucson, 1.069 Suzuki Ignis, 970

Le auto a benzina più vendute a luglio 2024

Opel Corsa

Opel Corsa, 3.086 Citroen C3, 2.162 MG ZS, 2.068 Volkswagen T-Cross, 1.969 Toyota Aygo X, 1.933 Peugeot 2008, 1.693 Volkswagen T-Roc, 1.652 Peugeot 208, 1.620 Jeep Avenger, 1.444 Dacia Sandero, 1.278

Le auto diesel più vendute a luglio 2024

Audi Q3

Audi Q3, 1.476 Volkswagen Tiguan, 1.379 Volkswagen T-Roc, 773 BMW X1, 767 Mercedes GLA, 765 Alfa Romeo Tonale, 664 Jeep Compass, 521 Dacia Duster, 510 Audi A3, 497 Alfa Romeo Stelvio, 493

Le auto a GPL più vendute a luglio 2024

Dacia Sandero

Dacia Sandero, 4.647 Dacia Duster, 2.016 Renault Captur, 1.840 Renault Clio, 1.664 DR 5.0, 835 Dacia Jogger, 598 Lancia Ypsilon, 514 Kia Stonic, 365 Kia Picanto, 324 DR 3.0, 289

Le auto elettriche più vendute a luglio 2024

Volvo EX30

Volvo EX30, 401 Tesla Model Y, 279 MG4, 252 Peugeot 2008, 203 BMW iX1, 198 Tesla Model 3, 176 Fiat 500, 170 Jeep Avenger, 142 Nissan Leaf, 139 Audi Q4, 115

Le auto ibride plug-in più vendute a luglio 2024

Cupra Formentor

Cupra Formentor, 773 Lync&Co 01, 280 Toyota C_HR, 270 Ford Kuga, 268 Jeep Renegade, 254 BMW X1, 251 Audi Q5, 185 Jeep Compass, 175 Volvo X60, 157 Porsche Cayenne, 128

Le auto a metano più vendute a luglio 2024