La prima conclusione che si può trarre dai risultati finanziari del primo semestre è che non è stato un periodo facile. Almeno per gran parte delle 12 case automobilistiche analizzate in questo articolo. Gli ultimi dati finanziari e sui volumi rilasciati da Aston Martin, BMW Group, Ferrari, Ford Motor Co, General Motors, Hyundai Motor (esclusa Kia), Mercedes-Benz Group, Renault Group, Stellantis, Tesla, Volkswagen Group e Volvo Cars, mostrano che la situazione quest'anno sta peggiorando.

Sebbene dopo la pandemia molte di queste aziende abbiano registrato risultati finanziari sani grazie alla loro attenzione ai profitti a scapito di un minor numero di unità vendute, i tempi stanno cambiando. Innanzitutto, la concorrenza è maggiore oggi rispetto a 5 anni fa.

L'arrivo delle case automobilistiche cinesi in tutto il mondo sta danneggiando i profitti delle aziende tradizionali, che finora hanno deciso di aumentare il prezzo delle vetture e di far aspettare di più i clienti per avere la loro auto nuova di zecca, diminuendo il numero delle vetture prodotte (e vendute) per guadagnare di più. Adesso però questa strategia dell'aumento dei prezzi non è più valida perché è arrivata la concorrenza diretta dei rivali cinesi.

I vincitori (per ora)

Nel primo semestre di quest'anno General Motors ha aumentato gli utili operativi del 42%. È stato il risultato migliore tra i produttori OEM inclusi in questa analisi, dovuto ad un migliore mix di prodotti che ha compreso più veicoli commerciali, pick up e SUV, spese amministrative più basse e una buona scalata della strategia EV.

Mentre questo gruppo ha diminuito le vendite all'ingrosso del 2% rispetto al primo semestre 2023, l'utile operativo per unità venduta è passato da 2.204 euro a 3.188 euro. Sebbene fatichi ancora a vendere i suoi veicoli elettrici, GM sta mostrando segni di un definitivo decollo.

Volvo Cars è stata un'altra vincitrice. Ha venduto più auto (+14%), ma ha registrato un fatturato inferiore (-1%) essenzialmente per via del grande impatto che la piccola e meno costosa Volvo EX30 sta avendo sui risultati dell'azienda. L'aspetto positivo è che sembra che questo B-SUV sia abbastanza redditizio, perché Volvo ha registrato un aumento del 26% degli utili operativi. Tuttavia, il marchio svedese ha guadagnato meno per unità venduta rispetto a Mercedes, BMW e Tesla.



Nel caso di Ferrari i profitti hanno continuato a crescere (+16%) quasi allo stesso livello dei ricavi (+14%), nonostante una variazione quasi nulla in termini di unità consegnate (da 6.959 unità nel primo semestre 2023 a 7.044 unità nel primo semestre 2024). Ciò significa che l'azienda sta vendendo modelli più redditizi rispetto al passato e così Ferrari continua a essere la casa automobilistica con i maggiori profitti per unità vendute, pari a 135.300 euro.

Le unità vendute nel primo semestre 2024

primo semestre 2023 primo semestre 2024 Var % Gruppo Volkswagen Consegne 4.372.000 4.348.000 -1% Stellantis Spedizioni 3.327.000 2.931.000 -12% General Motors Vendite all'ingrosso 2.257.000 2.213.000 -2% Ford Vendite all'ingrosso 2.174.000 2.187.000 +1% Hyundai (Kia esclusa) Vendite all'ingrosso 2.082.000 2.064.000 -1% Gruppo BMW Consegne 1.214.864 1.213.276 0% Gruppo Mercedes Consegne 1.237.619 1.168.550 -6% Gruppo Renault Immatricolazioni 1.133.000 1.155.000 +2% Tesla Consegne 889.015 830.766 -7% Volvo Vendite al dettaglio 341.700 388.100 +14% Ferrari Spedizioni 6.959 7.044 +1% Aston Martin Vendite all'ingrosso 2.954 1.998 -32% Totale 19.038.111 18.507.734 -3%

I ricavi in milioni di euro

primo semestre 2023 primo semestre 2024 Var % Gruppo Volkswagen 156.257 158.800 +2% Stellantis 91.176 85.017 -7% GM 78.543 84.338 +7% Gruppo BMW 74.072 73.558 -1% Hyundai (Kia esclusa) 53.960 57.782 +7% Tesla 44.726 43.376 -3% Gruppo Mercedes 38.241 36.743 -4% Gruppo Renault 26.849 26.958 0% Volvo 17.086 16.861 -1% Ferrari 2.903 3.297 +14% Aston Martin 799 711 -11% Totale 664.729 671.411 +1%

L'utile operativo in milioni di euro

primo semestre 2023 primo semestre 2024 Var % Gruppo Volkswagen Utile operativo 11.347 10.052 -11% Gruppo BMW Utile/perdita prima dei risultati finanziari 9.718 7.931 -18% General Motors Utile operativo 4.975 7.055 +42% Gruppo Mercedes Utile operativo 9.387 6.978 -26% Stellantis Utile operativo 13.541 6.639 -51% Hyundai (Kia eslcusa) Utile operativo 5.288 5.285 0% Ford Utile operativo 4.240 2.881 -32% Tesla Reddito di esercizio 4.693 2.573 -45% Gruppo Renault Utile operativo 2.040 2.175 +7% Volvo EBIT 872 1.096 +26% Ferrari EBIT 822 953 +16% Aston Martin Utile operativo (109) (125) - Totale 66.814 54.493 -20%

Stellantis e Tesla in difficoltà

Le consegne globali di Stellantis sono calate del 12% nei primi sei mesi di quest'anno a causa dell'invecchiamento delle linee in Nord America (Chrysler e Dodge hanno ancora bisogno di nuove auto) e in Europa (Lancia, Fiat, Maserati, Alfa Romeo, Abarth), inoltre questo gruppo sente anche la crescente concorrenza dei produttori cinesi in Brasile, il suo secondo mercato più grande dopo gli Stati Uniti.

Tesla, invece, non può crescere all'infinito e i tagli di prezzo che hanno funzionato nel 2023 non sono stati altrettanto efficaci quest'anno. Le sue consegne sono scese del 7% a 831.000 unità, ma è rimasta il produttore di BEV più venduto al mondo. I volumi e i prezzi più bassi e le maggiori spese operative dovute al maggior numero di operazioni e stabilimenti all'estero hanno avuto un impatto diretto sulla redditività. Gli utili operativi sono scesi del 45% a 2.573 milioni di euro nel primo semestre 2024.

Le vendite di BEV nel primo semestre 2024

primo semestre 2023 primo semestre 2024 Var % Tesla 889.015 830.766 -7% Gruppo Volkswagen 321.610 317.185 -1% Gruppo BMW 152.936 190.614 +25% Stellantis (stima) 160.000 145.000 -9% Hyundai (Kia esclusa) 144.430 104.315 -28% Gruppo Mercedes 121.474 101.553 -16% Volvo 59.300 90.800 +53% GM 61.000 87.000 +43% Gruppo Renault 75.700 63.700 -16% Ford 47.000 36.000 -23% Ferrari - - - Aston Martin - - - Totale 2.032.465 1.966.933 -3%

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.