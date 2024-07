Non sembra essere un anno positivo per Tesla. Dopo i risultati record del 2023, quando non solo era il produttore di auto elettriche pure più popolare al mondo, ma anche il marchio del veicolo a batteria più venduto sul Pianeta (la Model Y), non sta crescendo come prima. Gli ultimi dati raccolti da JATO Dynamics per la prima metà di quest'anno mostrano che l'azienda di Elon Musk sta perdendo terreno sia negli Stati Uniti che in Europa: le vendite sono diminuite rispettivamente dell'8% e del 13%.

Sebbene il pubblico in generale non sia del tutto entusiasta delle auto elettriche, la domanda complessiva è cresciuta in entrambe le regioni. I nuovi e più competitivi modelli introdotti su entrambe le sponde dell'Oceano Atlantico stanno attirando un maggior numero di persone, nonostante la crescente incertezza sugli incentivi e sui piani futuri degli OEM che producono queste auto.

Meno quote di mercato, come previsto

La prima ovvia conseguenza del calo delle vendite di Tesla è la sua quota di mercato. Mentre il volume del marchio è sceso da 185.200 unità nel primo semestre 2023 a 161.300 unità nel primo semestre 2024, le immatricolazioni totali di auto elettriche pure in Europa sono aumentate dell'1,7% nello stesso periodo.

Vendite di Tesla nel primo semestre dell'anno

Ciò significa che la quota di mercato di Tesla all'interno del mercato europeo dei BEV è scesa dal 19,8% del primo semestre 2023 al 17,2% di quest'anno. Tesla è stata la casa automobilistica con il più alto calo della quota di mercato BEV in Europa nei primi sei mesi di quest'anno, dietro solo al gruppo Volkswagen, sceso di 3,3 punti, dal 22% al 18,7%. Tesla e Volkswagen hanno perso terreno a favore del Gruppo Geely, favorito dai solidi risultati della Volvo EX30, e del Gruppo BMW, che continua a raccogliere successi con i suoi ultimi modelli. Anche i marchi cinesi sono cresciuti, soprattutto grazie a BYD.

Quote di mercato nel primo semestre

La situazione negli Stati Uniti è simile. Il volume delle vendite di Tesla è sceso da 324.900 unità nella prima metà del 2023 a 299.200 unità quest'anno. Mentre le vendite complessive di BEV sono aumentate del 7,6% nello stesso periodo, la quota di Tesla è scesa dal 59,8% nel 2023 al 51,2% nel 2024. A differenza dell'Europa, Tesla è ancora un attore dominante nel suo mercato nazionale, lasciando indietro tutti i suoi rivali. Tuttavia, è importante menzionare i solidi risultati ottenuti da Ford, con un aumento del 48%, Hyundai con un aumento del 34%, Kia con un aumento del 110% e Rivian in quinta posizione con un aumento del 77%.

I motivi

La prima ragione della perdita di quote di mercato di Tesla è ovvia: la crescita non può continuare per sempre, soprattutto quando la gamma è ancora limitata e piuttosto invecchiata (la Model 3 ha più di 8 anni, mentre la Model Y ha ormai 5 anni).

Tesla Model 3 Performance Tesla Model Y

E poi c'è la crescente concorrenza dei premium tedeschi e dei player cinesi in Europa, e di Ford, dei coreani e di Rivian negli Stati Uniti. L'ultima introduzione di Tesla, il Cybertruck, non è ancora decollata in termini di vendite, con appena 11.300 unità negli Stati Uniti nel primo semestre del 2024, rispetto alle 196.700 unità della Model Y e alle 70.300 unità della Model 3.

Infine, le riduzioni di prezzo che funzionavano bene nel 2023 non sono più così allettanti ora. Man mano che più marchi e modelli arrivano sul mercato, l'offerta diventa più ampia e i prezzi tendono a diminuire. Tesla ha bisogno di qualcosa di più di grandi sconti e di aggiornamenti interessanti per le sue auto. Ha bisogno di prodotti più freschi in più segmenti.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.