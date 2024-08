La formula ufficiale per l’acquisto di una nuova Volkswagen Golf in agosto prende il nome di Progetto Valore Volkswagen, un finanziamento con mini rate mensili e maxi rata finale variamente configurabili. Senza la rottamazione, vediamo cosa propone la Casa tedesca per una Golf in allestimento Edition Plus e con il 1.5 TSI a benzina da 115 CV.

La Golf 8 in questo allestimento costa 30.150 euro, mentre il prezzo scontato è di 27.481 euro, tenendo in considerazione un contributo delle Concessionarie Volkswagen aderenti all'iniziativa pari a 2.669 euro.

Il finanziamento prevede un anticipo di 5.600 euro e 35 rate mensili da 218,98 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,24%); la maxi rata finale, denominata Valore Futuro Garantito, è invece pari a 18.889,88 euro, eventualmente rifinanziabili.

Per non pagare 0,07 euro al chilometro in caso di sostituzione o restituzione, occorre non superare i 45.000 km totali.

Tra i servizi aggiuntivi proposti c’è l'estensione di garanzia Extra Time di 2 anni o fino a 80.000 km. Ci sono anche altre offerte con possibilità di ecoincentivi, ma la comunicazione ufficiale mette questo esempio in primo piano.

Vantaggi

Anche senza la rottamazione e l’Ecobonus, Volkswagen offre comunque un prezzo scontato, che per questa Golf di ultima generazione consente anche una rata mensili contenuta; in più c’è la garanzia di 4 anni in totale, più della durata delle rate mensili.

Svantaggi

Il finanziamento è variamente configurabile, ma occorre un po’ di contrattazione per capire esattamente la spese finale, con costi fissi, servizi aggiuntivi, ed eventuali accessori in clusi nei modelli in offerta.

In sintesi