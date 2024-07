La Volkswagen Golf è una delle tre auto più vendute di sempre con oltre 37 milioni di esemplari prodotti in cinquant'anni di carriera spalmati su 8 generazioni. A quattro anni dal lancio dell'ultima è arrivato il momento del classico restyling di metà carriera che ha portato diverse novità sia dentro con un nuovo sistema di infotainment che sotto il cofano con un motore mild hybrid meno potente da 115 CV a completare la gamma.

Per questo primo test ho provato proprio questa versione che mi ha stupito per l'ottimo comfort di marcia e le prestazioni nonostante la poca potenza a disposizione sulla carta. Che sia una best buy? Per scoprila cliccate sul video qui sopra o leggere l'articolo: ecco com'è e come va.

Esterni | Interni | Guida | Prezzi

Volkswagen Golf: Esterni

Trattandosi di un restyling, la Volkswagen Golf 2024 non è cambiata nelle dimensioni che rimangono quelle di riferimento per il segmento C: è lunga 4,28 metri, larga 1,79 e alta 1,49. A livello estetico invece cambia in alcuni dettagli con una nuova configurazione dei fari e del paraurti anteriori, così come è stata ridisegnata la firma luminosa posteriore che, sugli allestimenti superiori, stupisce con un effetto tridimensionale. I gruppi ottici principali sono a LED di serie ma si possono avere anche Performance, con una linea luminosa che dai fari converge verso il logo VW centrale retroilluminato, e a richiesta con tecnologia a matrice.

Volkswagen Volkswagen Golf (2024)

Con il restyling sono stati lanciati anche quattro nuovi colori metallizzati per la carrozzeria, due diversi blu, un grigio e un nero, e cinque nuovi tipi di cerchi in lega con dimensioni comprese tra i 16 e i 19". Sulle versioni Style, R- Line, GTE e GTI è poi disponibile il tetto a contrasto.

Volkswagen Golf: Interni

Qui cominciamo a fare sul serio con l'introduzione di un nuovo sistema di infotainment che è cambiato sia nell'hardware che nel software. Lo schermo posizionato a sbalzo sulla plancia e leggermente rivolto verso il guidatore è enorme, da 13" di serie, con il sistema che è reattivo, fluido, intuitivo da usare e personalizzabile nei colori e nella disposizione delle icone. È compatibile con Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità senza fili e gestibile anche attraverso l'assistente vocale IDA basato sul linguaggio naturale e integrato con ChatGPT.

È migliorata poi l'ergonomia dei comandi: quelli sul volante adesso sono fisici e non più a sfioramento, mentre quelli touch al di sotto dello schermo principale da cui si controlla il volume e la temperatura del clima sono stati retroilluminati. Anche la strumentazione dietro il volante è digitale da 10,2" e personalizzabile nella disposizione dei quadranti e a richiesta si può avere l'head up display proiettato direttamente sul parabrezza. I materiali di rivestimento sono per lo più plastici e rigidi ma comunque sempre lavorati superficialmente per trasmettere una sensazione di maggior qualità mentre gli assemblaggi sono solidissimi.

Volkswagen Volkswagen Golf (2024)

Uno dei punti di forza della Golf poi è sempre stato lo spazio a bordo, qualità che anche con questo restyling trova ovviamente conferme. Davanti si viaggia sempre comodi e anche lo spazio dietro è abbondante per tutti, sufficiente per i più alti, in qualsiasi direzione. Il bagagliaio poi è grande, 380 litri, ben rifinito e organizzato. La cappelliera entra sotto il piano quando la si toglie e ci sono diversi ganci, anelli e anche una presa da 12V.

Volkswagen Golf: Guida

Una delle principali novità del restyling è sicuramente il nuovo motore 1.5 mild hybrid da 115 CV e 220 Nm di coppia che va a posizionarsi come entry level della gamma elettrificata. La trazione è anteriore e a gestire il tutto ci pensa il cambio automatico DSG a sette rapporti che abbiamo già provato su altri modelli del Gruppo Volkswagen e anche qui trova conferme. È una trasmissione fluida, veloce e intelligente nel capire in autonomia quando salire o scendere di rapporto in base allo stile di guida o alle modalità e può essere gestito anche manualmente attraverso i paddle dietro il volante.

Questo nuovo motore non va a sostituire il già presente 150 CV elettrificato ma lo affianca ampliando l'offerta ibrida della Golf. Alla guida le differenze tra i due propulsori sono minime con il più potente che è leggermente più prestazionale e allunga di più in alto. In basso invece se la battono ad armi pari considerando che il motore elettrico, che è integrato nel cambio, fornisce un boost di potenza e coppia istantanea a favore di accelerazione e ripresa.

Volkswagen Volkswagen Golf (2024)

Le differenze sostanziali tra i due motori sono nella configurazione dell'assetto dato che la più potente ha il multilink al posteriore al posto del ponte torcente. Nonostante questo però la taratura della Golf è secondo me perfetta perché la rende equilibrata e comoda in ogni situazione: in città gli ammortizzatori assorbono senza problemi la maggior parte delle asperità, in curva mantengono una solidità che anche spingendo sull'acceleratore limita i movimenti di cassa come rollio e beccheggio.

La macchina si inserisce rapida in curva con un anteriore dominante e piantato e un posteriore che anche alzando i ritmi non sfigura mai. Il baricentro è basso e la macchina pesa poco dato che non supera i 1.300 kg. Lo sterzo ha sempre un bel carico, non è mai troppo leggero, preciso, diretto il giusto e progressivo, con la pesantezza che può variare a seconda della mappa di guida selezionata. Molto comoda poi la Individual che permette di tarare indipendentemente i diversi parametri: io per esempio l'ho usata per avere lo sterzo in Comfort così come la climatizzazione e il motore invece in Eco.

Per il resto la Golf... è una Golf, per cui gli ADAS sono molto ben tarati come da tradizione Volkswagen e anche le caratteristiche principali sono quelle giuste per essere ampiamente sfruttabile in contesto urbano. La posizione di guida è perfetta, la triangolazione tra sedile, pedaliera e volante è quella giusta, e la visibilità sempre buona a 360° complici le superfici vetrate ampie e gli sbalzi ridotti della carrozzeria. In parcheggio poi si può sempre contare sui sensori davanti e dietro e sulla retrocamera.

Volkswagen Volkswagen Golf (2024)

Volkswagen Golf: Prezzi

La Volkswagen Golf 8 restyling è già ordinabile nelle concessionarie con prezzi a partire da 30.150 euro per la 1.5 a benzina da 115 CV con cambio manuale. Ce ne vogliono 32.800 per la mild hybrid sempre da 115 CV e poco meno di 33.500 per la diesel della stessa potenza. Per le versioni ibride plug-in invece bisogna mettere in conto almeno 43.000 euro di partenza. Di serie il cambio è manuale a 6 marce, DSG invece sulle ibride e sul diesel più potente. Ma ecco tutti i prezzi nel dettaglio.

Motore Alimentazione Potenza Prezzo 1.5 TSI Benzina 115 CV 30.150 euro 1.5 TSI Benzina 150 CV 31.950 euro 1.5 eTSI DSG Benzina mild hybrid 115 CV 32.800 euro 1.5 eTSI DSG Benzina mild hybrid 150 CV 36.900 euro 2.0 TDI Diesel 115 CV 33.450 euro 2.0 TDI DSG Diesel 150 CV 37.400 euro 1.5 TSI eHybrid DSG Benzina plug-in hybrid 204 CV 42.900 euro

Per quanto riguarda gli allestimenti, di base ce ne sono tre (Life, Style, R-Line) con una differenza di 2.500 euro tra il primo e il top di gamma. A questi poi se ne affiancano altri tre (Edition Plus, 50 Years, R-Line Plus a seconda di quale avete scelto come base di partenza) che per poche centinaia di euro aggiungono ulteriori equipaggiamenti extra con un vantaggio cliente di diverse migliaia di euro.