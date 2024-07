La prossima generazione di Volkswagen Golf sarà elettrica. Il suo arrivo è previsto per la fine del decennio e potrebbe significare che l'attuale generazione - la 8.5, visto il recente arrivo del restyling - ci saluterà tra 5 anni. Oppure no.

Kai Grünitz, responsabile della divisione di sviluppo tecnico della Casa di Wolfsburg, infatti ha dichiarato che la Mk8 potrebbe sopravvivere fino alla metà del prossimo decennio. Sì, altri 11 anni.

Volkswagen Golf, l'immortale

Parlando con la pubblicazione in lingua olandese di Top Gear Grünitz sostiene che l'attuale Golf potrebbe rimanere in produzione fino al 2035, anno in cui entrerà in vigore il divieto di vendita di nuove auto con motori benzina e diesel in Europa. A meno che non siano in grado di "digerire" anche e-fuel.

Volkswagen Golf R 2024

La base dell'attuale Volkswagen Golf è in realtà più vecchia di quanto si possa ricordare. La Mk8 è uscita alla fine del 2019, ma la sua piattaforma MQB risale alla Mk7 lanciata nel 2012. Pensate si tratti di un record per la compatta tedesca? Non esattamente.

Prendete la sesta generazione di Golf, in sostanza un pesante restyling del modello precedente, basato sulla piattaforma PQ35. Guardando al calendario la Golf Mk5 è stata presentata nel 2003 e la Mk6 è andata definitivamente in pensione nel 2016 con la fine della produzione della cabrio. Fanno 13 anni in totale. La MQB per ora è ferma a 12.

Parlando in termini assoluti invece se anche la Golf Mk8 dovesse effettivamente rimanere in circolazione fino al 2035, i suoi 16 anni di vita non rappresenterebbero un record. La prima generazione lanciata nel 1974 è stata sostituita dalla Mk2 negli anni '80, ma la Citi Golf -versione dedicata al mercato sudafricano - è rimasta in produzione fino al 2009. Portando la carriera della prima storica Golf a un totale di 35 anni.

Volkswagen Citi Golf Volkswagen Citi Golf

Va bene così

Parlando della Golf Mk8 Grünitz ha affermato che rappresenta la "perfezione MQB", quindi non c'è motivo di svilupparne una nuova. Il manager tedesco ha poi parlato della nascita non facile della Golf del 2019, colpita da problemi software poi risolti in toto proprio con il restyling.

Restyling che a questo punto, ci viene il dubbio, potrebbe non essere l'ultimo dell'ottava generazione di Golf. Dovendo durare ancora 11 anni infatti estetica e tecnologia necessiteranno di aggiornamenti. Magari riportando il cambio manuale sulla GTI. O aggiungendo ancora più pulsanti fisici.

Volkswagen Golf 2024 Volkswagen Golf 2024, gli interni

Dove non poterono le emissioni, poté la sicurezza

Grünitz ha però aggiunto che la Volkswagen Golf potrebbe essere ritirata prima del 2035, non necessariamente a causa delle normative sulle emissioni. Come Porsche con Macan e famiglia 718 infatti a Wolfsburg potrebbero decidere di mandare in pensione la compatta per via della legislazione sulla sicurezza informatica entrata in vigore all'inizio di questo mese. Se i regolamenti dovessero farsi ancora più stringenti - e antieconomici - la Golf potrebbe salutare ben prima della metà del prossimo decennio.