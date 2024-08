Da quando la nuova Volkswagen Tiguan ha debuttato in molti si sono chiesti se sarebbe arrivata anche la Allspace, versione a 7 posti del SUV medio tedesco. Di voci ne sono circolate parecchie negli scorsi mesi, senza però nulla di ufficiale. Secondo qualcuno la Tiguan Allspace era morta e sepolta e con lei anche una qualsivoglia idea di erede, secondo altri invece in quel di Wolfsburg si stava valutando la cosa. Magari pesando dalla gamma di altri mercati

Ora sappiamo che le ultime voci erano quelle giuste. Dalla Cina infatti arrivano le prime foto della Volkswagen Tayron, di fatto la nuova Tiguan Allspace.

Maestri di spoiler

Come sempre più spesso avviene per auto commercializzate in Cina dobbiamo ringraziare il Ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica (MIIT) cinese, che da prassi ha pubblicato foto e informazioni del nuovo SUV tedesco.

Volkswagen Tiguan 2024

Lo stile è molto simile a quello della nuova Volkswagen Tiguan, con gruppi ottici sottili uniti da una striscia luminosa, paraurti massicci e forme morbide. Praticamente solo i centimetri in più danno l'idea della differenza tra Tiguan e Tayron.

Quest'ultima infatti è lunga 4,68 metri, larga 1,85, alta 1,68 e con passo di 2,79. Si tratta di 14 cm in più rispetto alla Tiguan normale e 8 in meno rispetto alla Skoda Kodiaq, con la quale il SUV presentato in Cina condivide l'abitacolo a 7 posti. E la meccanica: la versione europea infatti sfrutterà la piattaforma MQB-Evo. A proposito: non ci sono foto degli interni ma non ci aspettiamo grosse novità nell'arredamento, a parte naturalmente la terza fila di sedili.

Volkswagen Tiguan 2024, gli interni

Per quanto riguarda i motori sappiamo che in Cina la Volkswagen Tayron L (la "L" è aggiunta per differenziarsi dalla Tayron esistente) avrà dei 4 cilindri turbo di 1,5 e 2 litri rispettivamente da 156 e 220 CV. In Europa invece la gamma dovrebbe ricalcare quella della Tiguan. L'arrivo in Europa è atteso per il 2025 con produzione prevista nello stabilimento di Wolfsburg.