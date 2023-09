La terza generazione della Volkswagen Tiguan è finalmente arrivata. Attesa da diversi mesi e anticipata da numerosi teaser pubblicati sui canali social della Casa, manda in pensione il precedente modello dopo oltre 7 anni di commercializzazione.

Sempre basata sulla rinomata e apprezzata piattaforma MQB, ora in versione EVO, inaugura (insieme alla nuova Passat presentata pochi giorni fa) un design completamente nuovo per gli interni, facendo un salto temporale di una generazione anche per quanto riguarda l'elettronica di bordo. Ecco i dettagli.

Volkswagen Tiguan 2024: il design della plancia

Il primo macro-cambiamento negli interni della nuova Volkswagen Tiguan 2024 rispetto al modello ancora in vendita è sicuramente il design della plancia. Primo punto di rottura con lo stile della vecchia versione, che aveva caratterizzato tutta la precedente produzione della casa tedesca, abbandona definitivamente lo schermo del sistema di infotainment incassato al centro del cruscotto, nonché i comandi per il climatizzatore fisici.

Sulla nuova Tiguan, infatti, il grande schermo del sistema di infotainment (di cui parleremo approfonditamente tra poco) è stato posizionato proprio come su alcune Audi e sulla più recente Golf 8 in cima alla plancia e "volante".

Si tratta di un primo cambiamento radicale, voluto certamente per poter ospitare un display di enormi dimensioni (rispetto alla produzione attuale) senza stravolgere eccessivamente l'ergonomia generale di utilizzo tipica delle auto Volkswagen.

Insieme a questo, gli ingegneri si sono occupati anche di riposizionare i comandi del clima, inglobandoli sulla parte bassa del grande display e rimuovendoli dalla posizione precedente: niente più tasti fisici dunque, che sulla precedente generazione erano prima a rotella e successivamente touchscreen, quest'ultimi ereditati ancora una volta dal restyling della Passat e dalla più lussuosa Arteon.

Continuando a guardare la plancia, un'altra grande novità che potrebbe aver catturato subito l'attenzione dei più appassionati riguarda il virtual cockpit posizionato dietro al volante. Si tratta di uno schermo tutto nuovo rispetto al precedente - che con il passare degli anni era diventato forse un po' piccolo - e in grado di visualizzare alcune informazioni utili durante la marcia, tra cui anche la mappa del navigatore nativo.

Volkswagen Tiguan 2023, il nuovo virtual cockpit da 10,25 pollici

Passando agli aspetti più pratici, poi, la prima nota di merito va sicuramente al volante, lo stesso degli altri modelli Volkswagen, sì, ma senza comandi touch, come promesso dai dirigenti della casa in alcune recenti interviste e come fortemente voluto dai possessori delle ultime auto prodotte dall'azienda.

Scendendo più in basso, guardando sempre le prime foto pubblicate dall'azienda, appare chiaro come i tecnici si siano impegnati per dare la tipica qualità del marchio anche alla parte bassa dell'abitacolo. Tutti nuovi sono infatti i pannelli porta, nonché i rivestimenti della zona vicino alla pedaliera, quest'ultima con un rivestimento sportivo in alluminio e plastica ripreso direttamente dai modelli precedenti (non male, visto che era un aspetto particolarmente apprezzato dal pubblico).

Infine, una nota di merito va al nuovo sistema di Ambient Light. Un aspetto che andrà sicuramente visto dal vivo, ma che guardando ancora una volta le prime foto sembrerebbe ben più esteso dell'attuale e con un inserto di grandi dimensioni posizionato sul cruscotto, proprio davanti al passeggero anteriore.

Volkswagen Tiguan 2023, il nuovo sistema di Ambient Light

Volkswagen Tiguan 2024: il sistema di infotainment

Come abbiamo anticipato, gli interni della nuova Volkswagen Tiguan 2024 sono stati completamente riprogettati anche dal punto di vista della tecnologia. Il sistema di infotainment, infatti, è tutto nuovo e basato sul più recente software MIB4, svelato per la prima volta sulla rinnovata Volkswagen ID.7.

La Tiguan, quindi, "bypassa" a tutti gli effetti l'attuale sistema MIB3 presente sulla Golf di ottava generazione pre-restyling (criticato da molti utenti nel mondo per problemi di funzionamento), volando direttamente nel futuro "elettrico" della casa.

Il display del nuovo sistema al centro della plancia può ora essere scelto in versione base, da poco meno di 13 pollici di diagonale e risoluzione 1.920 x 1.080 pixel, oppure in versione "top", da 15 pollici di diagonale e risoluzione 2.240 x 1.260 pixel.

Volkswagen Tiguan 2023, il sistema di infotainment MIB4 da 15 pollici

Sia la logica di funzionamento che la grafica sono tutte nuove. A spiccare, per esempio, è la nuova barra touchscreen posizionata nella parte superiore dello schermo e personalizzabile con delle "scorciatoie", abbinata a un'altra simile più in basso: una disposizione che lascia nel mezzo la classica schermata Home personalizzabile.

Lo schermo centrale, poi, è abbinato alla nuova strumentazione digitale posizionata dietro al volante e da 10,25 pollici di diagonale, con risoluzione e 1.280 x 480 pixel. Si tratta di uno schermo innovativo perché dotato di una superficie antiriflesso che permette di fare a meno della palpebra sul cruscotto.

Entrambi gli schermi, proprio per i motivi di ergonomia che abbiamo menzionato prima, sono stati posizionati alla stessa altezza del campo visivo, a sua volta "riempito" anche dal nuovo head-up display (probabilmente optional), ereditato dai modelli ID. e in grado di proiettare le immagini come se si trovassero fuori dal parabrezza.

Volkswagen Tiguan 2023, il sistema di infotainment MIB4 da 15 pollici

Volkswagen Tiguan 2024: il rotore multi-funzione

Un'altra grande novità presente sulla plancia della nuova Volkswagen Tiguan è il rotore multi-funzione con display OLED integrato. Si tratta di un comando fisico ideato per scegliere con semplicità e rapidità i diversi programmi di guida e le modalità di trazione, ma non solo.

Può essere personalizzato a piacimento per gestire anche il volume dell'audio o le luci ambientali pre-configurate, tutte funzioni che in precedenza (ma anche attualmente per esempio sulla Golf 8 dotata di MIB3) dovevano essere impostate entrando in complicati sotto-menù di sistema, qualcosa che poteva far distrarre durante la guida.

Nonostante l'implementazione del rotore, tuttavia, gli ingegneri hanno comunque trovato il modo di lasciare libera la console centrale, per realizzare portaoggetti piuttosto spaziosi e scomparti con diverse funzioni, anche per la ricarica wireless per lo smartphone.

Volkswagen Tiguan 2023, il nuovo rotore multi-funzione

Volkswagen Tiguan 2024: il cambio al volante

Le tante novità di cui abbiamo appena parlato sono state possibili grazie a un'ultima novità molto importante: lo spostamento del selettore del cambio dal tunnel centrale al piantone dello sterzo.

Ancora una volta, quindi, la nuova Tiguan 2024 fa un salto temporale di due generazioni e salta l'attuale produzione della casa, dotata del piccolo comando shift by wire posizionato ai piedi del bracciolo centrale.

Volkswagen Tiguan 2023, il cambio al volante

La generazione del SUV in vendita fino a oggi, infatti, era dotata ancora della leva meccanica di inserimento delle marce per il cambio DSG a doppia frizione. Ancora una volta si tratta di un cambiamento radicale, reso possibile grazie al raggruppamento sulla leva sinistra dei comandi dei tergicristalli e delle "frecce", in un'unica soluzione.

Parlando di sedili, infine, nella nuova Tiguan sono disponibili anche le innovative poltrone anteriori ergoActive Plus, con funzioni di massaggio e regolabili elettricamente con memorie. Non manca poi un grande tetto panoramico in vetro apribile nella parte anteriore proprio come la precedente generazione.

Volkswagen Tiguan 2023, il bagagliaio Volkswagen Tiguan serie precedente, il bagagliaio

La nuova Volkswagen Tiguan 2024 vista dal vivo