Per molto tempo la Volkswagen Golf è stata l’auto più venduta per il marchio tedesco di Wolfsburg, ma la maggior parte delle persone ormai preferisce comprare macchine più alte, i SUV e i crossover. E infatti la Volkswagen Tiguan è diventata il modello più venduto del gruppo Volkswagen, con più di 7,5 milioni di auto prodotte da quando è stata presentata la prima serie, nel 2007.

L’auto di cui vi parlo in questo articolo invece è la terza generazione del modello, con un nuovo design esterno, un abitacolo riprogettato (soprattutto nel software, chiamato MIB4) e con modifiche meccaniche permesse dall’aggiornamento della piattaforma telaistica MQB Evo.

Tra le nuove motorizzazioni c’è anche una versione ibrida plug-in che promette 100 km di autonomia.

Scoprite qui sotto gli altri dettagli, in attesa dell'arrivo sul mercato che è previsto per il primo trimestre del 2024.

Volkswagen Tiguan 2024: esterni e dimensioni

La nuova Volkswagen Tiguan 2024 è lunga 454 cm (+3 cm rispetto a prima), alta 164 cm (solo 4 mm differenza, praticamente non cambia), larga 184 cm (come prima), con lo stesso passo del modello precedente - 268 cm - e un con un coefficiente di penetrazione aerodinamica Cx ridotto da 0,33 a 0,28.

La piattaforma modulare trasversale, che a partire dalla Volkswagen Golf 8 si chiama MQB Evo, è stata aggiornata per dare più spazio interno ai passeggeri e ricavare un bagagliaio che parte da un minimo di 652 litri (37 litri in più della Tiguan attuale).

È cambiato completamente anche il design esterno della nuova Volkswagen Tiguan, che eredita dalla Volkswagen Touareg la tecnologia dei fari con 19.200 LED multipixel per ogni faro Matrix IQ.Light2 HD, sigla che sta per “High Definition”, cioè alta risoluzione delle sorgenti luminose (per la prima volta a richiesta su una Volkswagen con piattaforma MQB).

Il frontale è più alto e non ha la calandra a listelli orizzontali della Tiguan precedente, sostituita da una sottile fessura, dove è stata inserita una superficie chiusa (che a richiesta può essere in vetro) tra i fari a LED. Le prese d'aria si trovano invece nella parte inferiore del paraurti, con ai lati le cosiddette air curtain che ottimizzano i flussi d’aria verso le ruote.

La carrozzeria ha forme più fluide, morbide, con spigoli meno in evidenza rispetto al passato. Le ruote partono da un diametro di 17" fino ad arrivare a 20" e sulla fiancata si nota che la nervatura all'altezza delle maniglie delle porte è meno pronunciata di quella della Tiguan che sta uscendo di scena, e sui parafanghi anteriore e posteriore ci sono superfici curve che "staccano" di più le proporzioni laterali.

La silhouette della fiancata è più filante, perché i montanti anteriori e il parabrezza hanno una maggiore inclinazione (con un cofano che dunque "sporge" visivamente di più), al pari del lunotto e dei montanti posteriori, avvolti da uno spoiler più pronunciato. E sono a LED anche le luci posteriori, con una barra trasversale che unisce i fanali su tutta la larghezza della carrozzeria.

Volkswagen Tiguan 2024: abitacolo con software MIB4

L'abitacolo della nuova Volkswagen Tiguan 2024 è stato riprogettato anche grazie all'introduzione del più recente software MIB4, che si è visto per la prima volta sulla Volkswagen ID.7.

Il display dell’infotainment al centro della plancia si può avere con poco meno di 13" di diagonale e risoluzione 1.920 x 1.080 pixel, oppure da 15" e 2.240 x 1.260 pixel. La logica di funzionamento e la grafica sono tutte nuove, con una barra touch nella parte superiore dello schermo (personalizzabile con delle "scorciatoie") e un'altra più in basso, lasciando nel mezzo la schermata Home.

Dietro al volante c'è una nuova strumentazione digitale da 10,25 pollici e 1.280 x 480 pixel, dotata di una superficie antiriflesso che permette di fare a meno della palpebra del cruscotto. I 2 schermi sono posizionati alla stessa altezza del campo visivo ed è cambiato anche l'head-up display, che proietta immagini come se si trovassero più avanti, fuori dal parabrezza.

Sulla plancia c'è un rotore multi-funzione con display OLED integrato, per scegliere diversi programmi di guida e le modalità di trazione, oppure il volume dell'audio o le luci ambientali pre-configurate.

Nella console centrale ci sono portaoggetti più spaziosi, anche perché il selettore del cambio automatico è stato messo sul piantone dello sterzo, a destra, spostando a sinistra la leva dei tergicristalli e delle "frecce". Sono infine disponibili anche nuovi sedili ergoActive Plus, con funzioni di massaggio.

Volkswagen Tiguan 2024: motori termici e ibridi

Tutte le versioni della nuova Volkswagen Tiguan 2024 hanno di serie il cambio automatico doppia-frizione DSG, con 6 marce sulle motorizzazioni plug-in e 7 marce in abbinamento agli altri motori, tutti conformi alla nuova normativa sulle emissioni Euro 6e.

La nuova Tiguan si può avere anche con motori "solo termici": si tratta di un 2.0 TSI turbo 4 cilindri turbo benzina con 204 CV, 320 Nm e trazione anteriore 2WD, oppure con 265 CV e 400 Nm per la versione a trazione integrale 4 Motion; è disponibile anche un turbo diesel 2.0 TDI con 150 CV, 360 Nm e trazione anteriore 2WD, oppure con 193 CV, 400 Nm e trazione integrale 4 Motion.

Tutti i modelli elettrificati sono a trazione anteriore, a partire dai 2 motori mild hybrid eTSI 48 V con 130 CV o 150 CV di potenza, gestione automatica dei cilindri ACTplus e batteria agli ioni di litio da 48 volt che alimenta lo starter-generatore elettrico da 20 CV e 25 Nm, collegato con una cinghia al propulsore termico, per una riduzione del consumo che può arrivare fino a 0,5 litri/100 km.

Con il motore plug-in eHybrid si possono percorrere fino a 100 km di autonomia in modalità completamente elettrica, una distanza che fa riferimento anche a uno studio del ministero dei trasporti tedesco secondo cui il 95% di tutti i percorsi effettuati in auto non supera i 50 km, e il 99% sta sotto i 100 km.

Su questa Tiguan ibrida plug-in al posto del precedente 1.4 TSI c'è un motore 1.5 TSI a benzina con turbo a geometria variabile, 150 CV e 250 Nm, accoppiato a un motore elettrico da 115 CV e 330 Nm che è integrato nel cambio DSG a 6 marce, per una potenza complessiva di 204 CV e 350 Nm di coppia, oppure con 272 CV e 400 Nm nella versione in cui il benzina 1.5 TSI sviluppa 177 CV e 250 Nm, sempre in abbinamento al motore elettrico all'interno del cambio da 115 CV e 330 Nm.

La capacità "netta" della batteria è di 19,7 kWh (sulla plug-in precedente erano 10,6 kWh) e la potenza di ricarica in corrente alternata AC è di 11 kW (contro i 3,6 kW della Tiguan plug-in attuale), quindi ora in circa 2 ore si passa dallo 0% al 100% della batteria, mentre con la ricarica in corrente continua DC a 50 kW (che sulla Tiguan di prima non era disponibile) servono circa 25 min per ricaricare dal 10% all'80%.

Volkswagen Tiguan 2024: sospensioni ed elettronica migliori

La nuova Volkswagen Tiguan 2024 eredita la piattaforma MQB Evo vista per la prima volta sulla Volkswagen Golf 8 e la evolve. In particolare, sulla nuova Tiguan si possono avere gli ammortizzatori elettronici adattivi DCC Pro che hanno una risposta idraulica separata in compressione ed estensione, per essere più comodi ma anche controllare meglio la scocca nella guida dinamica.

È stata poi introdotta la centralina Vehicle Dynamics Manager della Golf 8 GTI, che evita che i singoli controlli elettronici siano troppo conservativi nelle soglie di "taglio" delle prestazioni, ottimizzando ad esempio il funzionamento del differenziale XDS meccanico ad azionamento elettronico o le frenate del controllo elettronico di stabilità.

La nuova Tiguan promette quindi una guida più agile e precisa, anche grazie a diverse tarature dell'assetto (in particolare per le nuove barre antirollio, il retrotreno a quattro bracci con un migliore comportamento "in laterale" e per una diversa messa a punto del servosterzo elettromeccanico).