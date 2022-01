Sembra tutto pronto per il lancio della nuova Ford Mondeo. Commercializzate ininterrottamente dal 1993, le versioni berlina e famigliare faranno spazio ad un crossover coupé con linee completamente diverse dal passato.

Un’anticipazione della nuova Mondeo l’ha data l’Evos, un modello in vendita esclusivamente in Cina. Anche il prototipo delle foto spia che vi mostriamo sarà destinato al solo mercato orientale, ma rimane la possibilità di vederla in futuro anche dalle nostre parti.

Da berlina a crossover

La nuova Ford Mondeo è stata avvistata senza camuffature nei dintorni di Dearborn, in Michigan, ossia la Casa dell’Ovale Blu. Il modello sembra ormai fatto e finito per la presentazione alla stampa, con uno stile che ricorda molto proprio quello dell’Evos.

Nuova Ford Mondeo Ford Evos

Le differenze sono principalmente nella forma del lunotto che sulla Mondeo ha un look più da berlina/coupé. Per il resto, il modello conferma il tetto con tinta a contrasto rispetto alla carrozzeria e la grande calandra anteriore con sottili luci LED. L’altezza da terra appare sensibilmente più elevata rispetto alla Mondeo attuale, mentre la zona posteriore presenta luci orizzontali unite al centro da una barra LED.

Ovviamente, i terminali di scarico del prototipo ripreso in fase di test non li ritroveremo sulla versione di serie.

In Europa? Mai dire mai

Come detto, questo modello specifico è destinato esclusivamente al mercato cinese, ma non è escluso che Ford possa adattare la Mondeo anche per il Vecchio Continente. Del resto, la produzione dell’attuale generazione terminerà a marzo lasciando così aperto un buco nella gamma del marchio.

Bisogna anche considerare che la concorrenza si è già mossa. Citroen ha trasformato la berlina C5 nella C5 X, un crossover dalle linee originali e un destino simile potrebbe attendere l’Opel Insignia nei prossimi anni.

In ogni caso, per rendere realmente appetibile la Mondeo in Europa, Ford dovrebbe proporre dei powertrain elettrificati o 100% ad emissioni zero. E non è il caso del prototipo delle foto, il quale presenta solo lo sportello del carburante e che potrebbe essere equipaggiato con un 2.0 benzina da 250 CV.