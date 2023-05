Il 5 giugno sarà svelata una nuova Lexus. Si chiamerà LBX e sarà il modello più piccolo di tutta la gamma del brand giapponese.

La notizia arriva direttamente dalla Casa ed è corredata da due immagini teaser che anticipano il look del crossover che, secondo le prime informazioni, sarà fortemente imparentato con la Toyota Yaris Cross.

Le previsioni su dimensioni, motori e prezzi

La LBX dovrebbe basarsi sempre sulla piattaforma GA-B della Yaris Cross, ma il look sarà esclusivo, con un posteriore caratterizzato da una linea LED che avvolge l’intero portellone. Il frontale, invece, si distinguerà per dei fari affilati e per la classica calandra a clessidra che firma il design di tutte le Lexus.

Le dimensioni non dovrebbero allontanarsi troppo dai 4,18 m di lunghezza, 1,77 m di larghezza e 1,60 m d’altezza della Toyota. Rispetto alla Yaris Cross, comunque, ci saranno altre differenze in termini di cerchi in lega, tinte e rivestimenti degli interni, per rendere più premium il crossover giapponese.

Il teaser del tre quarti anteriore della Lexus LBX

Parlando di motorizzazioni, è probabile che la LBX venga proposta con le stesse unità 1.5 full hybrid a benzina della Yaris Cross. Ricordiamo che tutte le versioni della Toyota erogano 116 CV, con la possibilità di scegliere tra varianti a trazione anteriore e integrale. L’abbinamento è esclusivamente al cambio automatico a variazione continua.

Non è da escludere che Lexus aggiunga un po’ di potenza per distinguere il suo modello, mentre per il momento non si è parlato del debutto di una possibile variante ibrida plug-in o 100% elettrica.

Infine, c’è il capitolo prezzi: attualmente, la Yaris Cross parte da circa 28.000 euro, mentre la Lexus potrebbe essere proposta a circa 33-35.000 euro.