È in arrivo un nuovo SUV marchiato Lexus. Si tratta della nuova generazione della GX, il secondo modello a ruote alte più grande del brand giapponese dopo la lussuosa LX basata sulla Toyota Land Cruiser 300.

La Casa nipponica ha svelato le prime immagini del SUV mostrando alcuni dettagli e lasciando intendere che il suo focus principale sarà il fuoristrada.

Pronta a sporcarsi le ruote

La prima foto teaser si concentra sul faro anteriore della Lexus, che si caratterizza per un design spigoloso simile a quello della Range Rover. Rispetto alla rivale inglese, però, la GX sembra essere ancora più affilata ed è distinta da una bombatura più evidente sul cofano. C’è poi un focus sul portellone, con la scritta “Lexus” in tinta carrozzeria che si staglia appena sopra a quella che sembra una barra luminosa a LED.

Lexus GX 2023, il teaser

Il fatto che la vettura sia stata fotografata sotto la pioggia fa pensare che la GX (o alcuni allestimenti specifici) darà il meglio di sé lontano dall’asfalto.

Vera fuoristrada

Le caratteristiche ufficiali della Lexus devono ancora essere annunciate, ma alcuni rumors parlano della presenza di una variante dedicata della piattaforma TNGA-F con tanto di telaio a longheroni. Questa soluzione dà vita ad altri modelli del Gruppo giapponese come le già citate Land Cruiser 300 e Lexus LX, oltre alla Toyota Sequoia (un SUV di oltre 5 metri venduto in Nord America).

Toyota Land Cruiser 300 Lexus LX600 Toyota Sequoia TRD Pro

È probabile che la GX possa contare anche su una serie di modalità di guida specifiche per il fuoristrada, mentre a livello di motorizzazioni non è da escludere l’adozione di un powertrain full hybrid, come il 3.5 V6 da 443 CV montato dalla Sequoia.

Sempre stando agli ultimi report, la Lexus dovrebbe condividere diverse componenti con la futura Land Cruiser Prado, che sarà anch’essa rinnovata del tutto nei prossimi mesi. Come la precedente GX, comunque, è probabile che anche il nuovo modello non sarà commercializzato in Europa, anche se la presenza di un propulsore ibrido potrebbe tenere aperta la porta a un possibile sbarco nei mercati più ricchi.