Tutte le case propongono varie promozioni nel mese di dicembre, e di diverse tipologie. Di solito ci concentriamo sui finanziamenti o i noleggi, ma quasi tutti propongono anche puri e semplici sconti sul listino: è il caso di Toyota, e della recente versione ibrida plug-in della Toyota RAV4.

Le offerte di esempio sono su due modelli, ordinabili anche attraverso il Digital Showroom in rete; quello meno costoso è la Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid Dynamic+, il cui listino di partenza è di 55.500 euro; con l’applicazione dell’Hybrid Bonus Toyota, il prezzo scende a 50.000 euro, ma in caso di ecoincentivo statale si parte da 45.500 euro, esclusi IPT e il contributo PFU pari a 5,17 euro più IVA. Per la versione Style+, il listino di 60.000 euro scende rispettivamente a 53.500 euro, e a 49.000 euro con l’incentivo statale.

Per l’ottenimento dello sconto, occorre sottoscrivere il contratto e immatricolare la vettura entro la fine di dicembre, e permutare o rottamare un’auto posseduta da almeno 5 mesi; l’ecoincentivo statale, invece, si ottiene rottamando una vettura immatricolata prima del 1 gennaio 2010.

Vantaggi

Anche se la modalità più diffusa per guidare un’auto nuova è un pagamento rateale, in alcuni casi l’acquisto viene effettuato senza aderire al finanziamento della casa: quindi anche il solo listino ribassato può essere interessante.

In questo caso, lo sconto può arrivare fino a 11.000 euro, che non sono pochi. Positivo il fatto che si possa ordinare online, che vengano proposte offerte con o senza il contributo statale, e che sia finalmente esplicitato almeno il valore del PFU.

Svantaggi

L’offerta Toyota prevede la permuta di un veicolo di almeno 5 mesi, quindi anche praticamente nuovo, il cui valore può essere sottratto al listino, pagando la differenza: forse è questa la situazione più ricorrente.

Con il contributo statale, in caso di fondi ancora disponibili, si deve invece avere per forza un’auto da rottamare. In un modo o nell’altro, questo sconto non si può ottenere senza disporre di un usato.

In sintesi

Modello (esempio) Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid Style+ Promozione Hybrid Bonus Toyota, Ecobonus statale Scadenza 31 dicembre 2020 Listino 60.000 euro Listino scontato 49.000 euro, 53.500 senza ecoincentivo statale Limitazioni e condizioni Permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi; per l’Ecobonus statale, rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 Modello (esempio) Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid Dynamic+ Promozione Hybrid Bonus Toyota, Ecobonus statale Scadenza 31 dicembre 2020 Listino 55.500 euro Listino scontato 45.500 euro, 50.000 senza ecoincentivo statale Limitazioni e condizioni Permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi; per l’Ecobonus statale, rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010