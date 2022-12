Dacia ha cambiato di recente l’immagine di marca, portando novità anche nelle promozioni di vendita: c’è stato quindi a dicembre l’ennesimo cambio di nome per la formula con mini rata e maxi rata finale, che ora si chiama Dacia All-In.

Come dimostra l’esempio per l’acquisto di una Dacia Duster a GPL, nella sostanza non cambia molto rispetto alle offerte dei mesi precedenti, se non il messaggio: acquisto e gestione senza pensieri grazie ad importi bassi e ai servizi inclusi.

In effetti, per la Dacia Duster Essential 4x2 TCe GPL da 100 CV, la Casa dichiara un costo di 5 euro al giorno: partendo infatti da un listino di 17.300 euro, e con un anticipo di 5.000 euro, le 36 rate mensili sono di 149,07 euro più le spese di incasso (TAN 6,49%, TAEG 8,37%).

Al termine c’è la maxi rata di 10.380 euro, con un limite di percorrenza di 45.000 km in caso di restituzione, e un costo esubero di 0,10 euro al chilometro.

Sempre guardando ai costi, si può lasciare un usato in permuta, anche se non c’è obbligo di rottamazione, e negli importi sono compresi finanziamento protetto e un completo pack service con assicurazioni e manutenzione ordinaria.

Vantaggi

Dacia ha sempre puntato sulla competitività dei prezzi in rapporto a quanto offerto, e il caso di questa Duster lo dimostra: 5 euro al giorno per la versione GPL è sicuramente una proposta concorrenziale, anche considerando l’anticipo di 5.000 euro, facilmente recuperabile con il valore di una permuta. Sicuramente importante anche l’inclusione di servizi nella rata del finanziamento.

Svantaggi

L’importo iniziale viene considerato come già scontato: forse si poteva intervenire sul costo di partenza, come nel periodo in cui venivano offerte alcune rate in omaggio. La versione Essential è quella di base, ad esempio con i cerchi in acciaio; la GPL però non è il modello di ingresso, che è invece la 1.0 da 90 CV a benzina che parte da 16.550 euro: per versioni superiori, si paga di più.

In sintesi