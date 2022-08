La crisi energetica e l’aumento del prezzo del gas ha finito inevitabilmente per ripercuotersi anche sul costo del metano auto, cresciuto enormemente nelle ultime settimane.

Tanto che gli automobilisti che avevano scelto questa alimentazione per risparmiare, in certi casi, in base al modello e al luogo in cui vivono, potrebbero addirittura trovare più conveniente ormai viaggiare a benzina.

Caro metano

Partiamo da qualche numero: secondo i dati dell'Osservaprezzi del ministero dello Sviluppo economico elaborati da Quotidiano Energia, al 26 agosto i prezzi medi del metano praticati dalle principali compagnie oscillano tra i 2,438 e i 2,872 euro al kg.

È chiaro che, trattandosi di medie, non sarà difficile trovare distributori che praticano prezzi inferiori, ma anche molto superiori. Facendo una breve ricerca attraverso gli strumenti per controllare i prezzi messi a disposizione dal Mise, si scopre ad esempio che in provincia di Roma i prezzi possono variare addirittura tra i 3,299 euro e i 1,575 euro al kg.

Peggio ancora va in altre città. A Torino o Napoli, alcune pompe praticano un prezzo di 3,999 euro/kg, a Bologna il massimo è a quota 4,299 euro/km, mentre a Milano si può arrivare a pagare addirittura 4,550 euro per un kg di metano. Verona, però, al momento detiene un triste primato, con un impianto che arriva addirittura a 5,249 euro al kg. Per fortuna però come detto ci sono anche distributori con prezzi estremamente più bassi. Ma come è possibile?

I prezzi massimi praticati in alcune città italiane

Roma : fino a 3,299 euro/kg

: fino a 3,299 euro/kg Milano : fino a 4,550 euro/kg

: fino a 4,550 euro/kg Torino : fino a 3,999 euro/kg

: fino a 3,999 euro/kg Napoli : fino a 3,999 euro/kg

: fino a 3,999 euro/kg Bologna : fino a 4,299 euro/kg

: fino a 4,299 euro/kg Firenze : fino a 3,799 euro/kg

: fino a 3,799 euro/kg Verona : fino a 5,249 euro/kg

: fino a 5,249 euro/kg Palermo : fino a 4,997 euro/kg

: fino a 4,997 euro/kg Bari: fino a 4,789 euro/kg

Una questione di durata dei contratti

A differenza di quanto accade per benzina e gasolio, i cui prezzi oscillano all’interno di una forbice più ristretta, per il metano le variazioni sono così evidenti anche a causa del tipo di contratto che i distributori firmano per la fornitura del gas.

Ci sono distributori che hanno accordi di fornitura più lunghi, anche di durata biennale, mentre altri non vanno oltre i 12 mesi, o molto meno. Chiaramente in un momento di massima volatilità sui mercati energetici questo finisce per riflettersi in un caos anche per i consumatori.

C’è poi anche un secondo dato da tenere presente. In Italia ci sono circa 20.000 pompe di benzina e diesel, a fronte di 1.500 distributori di metano. Una circostanza che specialmente in alcune aree particolarmente sguarnite non premia certo la concorrenza.

Quando scegliere la benzina?

Con i prezzi a questi livelli, davvero a volte può convenire andare a benzina. Facciamo qualche semplice calcolo, partendo dal prezzo medio della verde al self service che Quotidiano Energia indica a 1,77 euro/litro.

Mettiamo di avere una Fiat Panda a metano. Stando ai dati dichiarati dalla Casa consuma 3,5 kg/100 km andando a gas e 4 l/100 km a benzina. Il che significa che per fare 100 km, con il prezzo medio attuale della benzina, si spenderanno 7,08 euro. Perché convenga andare a metano si dovrà trovare un distributore che pratichi un prezzo alla pompa inferiore ai 2,02 euro/kg.

Facciamo lo stesso esempio con una Volkswagen Polo, i cui consumi sono: 5,2 l/100 km a benzina e 3,6 kg/100 km a metano. Per percorrere 100 km a benzina si spendono circa 9,2 euro: affinché il metano sia più conveniente si deve fare un pieno in una stazione di rifornimento dove costa meno di 2,55 euro/kg. Insomma, il confronto non è più così scontato. E in un momento in cui tutti stanno giustamente attenti al portafoglio, sicuramente anche la scelta dell'impianto dove rifornirsi sarà ponderata molto attentamente.