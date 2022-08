Ferragosto è alle spalle e sulle vacanze estive sta per calare il sipario. Tanti italiani si preparano per il rientro a casa e al lavoro, dopo aver trascorso una settimana all’insegna del relax. Strade e autostrade saranno perciò prese d’assalto da chi ha deciso di trascorrere le ferie spostandosi in auto, soprattutto durante il weekend.

Per aiutarvi a risparmiare un po’, riportiamo una panoramica sui prezzi dei carburanti divisi per compagnia. Così potrete scegliere bene dove fare il pieno prima di mettervi in viaggio e tornare ai patri lidi (fonte Quotidiano Energia, che elabora i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise). Ricordiamo comunque che si tratta di medie, quindi le cose potrebbero cambiare da una stazione di rifornimento all’altra.

I prezzi al self (18 agosto 2022)

Fatta questa premessa, anche oggi, come la scorsa settimana, l’operatore dove si spende di meno è Tamoil, che al self propone la benzina a 1,752 euro/litro e il diesel a 1,740. Seguono Q8, Eni, IP ed Esso, mentre i no logo viaggiano sui 1,772 euro/litro alla verde e 1,762 euro/litro al gasolio.

Self service Eni Esso IP Q8 Tamoil No logo Benzina 1,768 1,784 1,776 1,764 1,752 1,772 Diesel 1,755 1,768 1,764 1,753 1,740 1,762

I prezzi al servito (18 agosto 2022)

Non cambia il primato passando al servito, con Tamoil che offre la benzina a 1,854 euro/litro e il diesel a 1,842 euro/litro. C’è però la risalita in classifica di Esso, che a livello di convenienza si piazza davanti a Q8, IP ed Eni (no logo 1,829 euro/litro alla verde e 1,820 euro/litro al gasolio).

Discorso diverso per Gpl e metano: a vincere su tutti è IP, con rispettivamente 0,808 euro/litro e 2,372 euro/kg (no logo a 0,8 euro/litro e 2,432 euro/kg). Tutti i prezzi godono ancora del taglio delle accise, prorogato almeno fino al 20 settembre.