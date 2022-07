In un periodo in cui tutti parlano e pensano alle vacanze estive, l’auto, salvo che come mero mezzo di trasporto, finisce giocoforza in secondo piano. Ma sappiamo bene che non è così per tutti, specie per i veri appassionati, e anche per chi intende viaggiarci.

E se per i primi l’occasione per comprare qualcosa del mondo del tuning o delle auto d'epoca non manca mai, particolare premura è necessaria proprio a coloro i quali sono in procinto di macinarci chilometri per le vacanze, praticamente obbligati a fare un controllo generale, e nel malaugurato caso sostituire qualche pezzo.

Ebbene, in entrambi i casi, laddove mancasse un proprio punto vendita con prezzi particolarmente allettanti, è necessario guardare agli store online. Visti i costi sempre più elevati abbiamo pensato di stilare una lista degli accessori tuning, dei ricambi per auto d'epoca e non, degli olii e dei fluidi in offerta utili per la propria auto. È in vigore una promozione per questo, scopriamola insieme.

Come funziona

C’è tempo fino al 31 luglio (compreso) per approfittare di una promozione a tempo di eBay che permette di ottenere degli interessanti sconti sull’acquisto di prodotti per auto e moto. In dettaglio si tratta di un buono sconto del 10% che, eventualmente, va a sommarsi alle altre offerte già presenti, sconto usufruibile inserendo il coupon MOTORI22.

È necessario inserire tale codice in fase di pagamento nello spazio apposito che eBay riserva ai buoni sconto. Ma bisogna tenere a mente che sono previsti dei limiti: lo sconto massimo è pari a 100 euro e che 15 euro è il tetto minimo di spesa per poterne usufruire. Ultimo punto riguarda invece il limite d’utilizzo di 3 volte per utente, che garantisce pertanto un potenziale sconto massimo di 300 euro.

Tuning: accessori e ricambi

Fra i reparti di eBay più ricchi di prodotti c’è senza dubbio quello relativo agli accessori tuning, per la gioia degli appassionati. Non prima di aver buttato un occhio su cosa si può fare e cosa no in Italia, è possibile dare un’occhiata alla sezione dedicata all’elaborazione, ricca di ricambi e accessori per auto.

Molti sono specifici, altri universali, alcuni per l'elaborazione vera e propria, altri invece per l'estetica. È tutto suddiviso in sezioni e aree d'interesse, con la possibilità di scremare i prodotti listati attraverso vari parametri. In ogni caso sarebbe meglio selezionare la propria auto dall'area "Il mio garage", per evitare di sbagliare.

La lista di ciò che si può trovare è davvero lunga, si va dal kit di luci diurne a LED per la Fiat Panda attuale o le luci full LED per la prima generazione della Panda al manometro per tenere sott'occhio la pressione del turbo passando per sedili e coprisedili di vario tipo.

Questo solo per l'estetica: ci sono naturalmente anche numerosi accessori per modificare (ma fate sempre attenzione a ciò che dice la legge) anche la meccanica della nostra auto.

Accessori per auto d'epoca, olii e fluidi

Tuning a parte, la promozione in questione promossa da eBay abbiamo già visto come elenchi anche diverse cose per rendere l'auto più tecnologica, accessori utili per viaggiare meglio, o per un tagliando auto fai da te. E sempre con gli stessi termini e sempre fino a domenica 31 luglio, è possibile approfittare dello sconto suddetto per l'acquisto di ricambi per auto d'epoca (ma non solo). E parlare di auto d'epoca in Italia significa citare l'immortale Fiat 500, per la quale eBay ha numerosissimi accessori, dagli specchietti retrovisori cromati, al logo per la mascherina anteriore.

C'è un'intera sezione dedicata dove poter trovare olii per il motore, fluidi per sospensioni, sigillanti per gli pneumatici, additivi e altro ancora. Basta cercare, selezionare il prodotto che che serve e inserire il codice coupon MOTORI22 nella sezione dedicata per ottenere lo sconto suddetto, tutto qua.

Contenuto in collaborazione con eBay.it